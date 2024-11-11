Раз-два и готово: секретные способы, чтобы вывести даже устаревшие пятна от растительного масла с одежды

С помощью простых средств, которые всегда есть под рукой, вы сможете забыть о жирном пятне на одежде, даже если оно уже очень старое.

Если вы поставили жирное пятно на любимую футболку, не стоит расстраиваться. Ведь есть несколько народных способов, которые помогут вам быстро и эффективно справиться с загрязнением. Но главное – действовать максимально быстро. Как только вы заметили пятно, попробуйте сразу его обработать. Тогда шансы на положительный результат значительно увеличатся. К примеру, говорят специалисты, можно присыпать пятно солью или содой. Эти вещества впитают в себя лишний жир. Оставьте их на несколько минут, затем очистите остатки щеткой.

Теперь пускайте в ход обычное моющее средство для посуды. Однако следите, чтобы оно было без красителей, иначе может оставить на ткани следы. Небольшое количество жидкости нанесите прямо на пятно, оставьте на 10-15 минут. Средство для мытья посуды отлично справляется с масляными загрязнениями, растворяя жиры. Не забудьте осторожно ополоснуть вещь в прохладной воде.

Если вдруг под руками не нашлось моющего средства, то на помощь придет уксус. Его нужно развести с водой, а затем погрузить в этот раствор одежду на несколько минут. Уксус также расщепляет жиры, но волокна не повреждает. А еще он является отличным натуральным очистителем, который не оставляет на одежде запахи.

Не менее эффективным средством считается кукурузный крахмал (можно заменить детской присыпкой). Насыпьте немного на само пятно, оставьте на несколько часов, а лучше — на ночь, затем смахните остатки щеткой и постирайте вещь как обычно. Такой метод привлекателен тем, чтобы подходит для деликатных тканей.

Но что делать, если пятно уже давно засохло? Для таких загрязнений подойдет хозяйственное мыло. Им нужно легко протереть пятно, оставить на 10-15 минут, а затем постирать предмет одежды.

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