Как почистить выгребную яму без откачки / © Фото из открытых источников

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Владельцы частных домов хорошо знают, сколько хлопот может доставить выгребная яма, если она быстро наполняется или из нее начинает распространяться неприятный запах. Тем не менее, регулярный уход помогает замедлить накопление отходов и поддерживать канализационную систему в лучшем состоянии. Один из вариантов — специальные биологические средства с бактериями, предназначенные для септиков и выгребных ям.

Что засыпать в выгребную яму

Для ухода за канализацией используются биопрепараты на основе живых бактерий и ферментов. Они помогают разлагать органические отходы, туалетную бумагу и другие вещества, которые попадают в сточную систему.

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Такие средства продаются в виде порошков, гранул или таблеток. Их следует использовать в соответствии с инструкцией конкретного производителя, поскольку дозировка зависит от объема ямы и состава препарата.

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Важно не считать биопрепарат способом полностью заменить откачивание. Если выгребная яма герметична, все стоки в конце концов скапливаются в ней, поэтому периодически удалять их все равно необходимо.

Как правильно использовать бактерии

Биологические препараты лучше применять регулярно, а не ждать, пока яма переполнится. Частота внесения зависит от конкретного средства: некоторые препараты используют ежемесячно, другие могут иметь другой график.

Для эффективной работы бактерий важно придерживаться рекомендаций производителя. Не следует одновременно заливать в канализацию агрессивные химические средства, хлорсодержащие отбеливатели или концентрированные дезинфектанты — они могут подавлять микроорганизмы.

Также не следует самостоятельно засыпать в выгребную яму известь, сильные щелочи или другие едкие вещества. Они не являются безопасным универсальным способом очищения канализации.

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Регулярное использование правильно подобранного биопрепарата может помочь снизить количество органических отложений и неприятный запах. Однако окончательная потребность в откачке зависит от конструкции ямы и количества стоков, поэтому отказываться полностью от ассенизационных услуг не стоит.

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