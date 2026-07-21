Как продлить срок службы стиралки / © Freepik

Реклама

Стиральная машина относится к бытовой технике, которая работает почти без отдыха. С течением времени внутри барабана, патрубков и нагревательного элемента накапливаются остатки стирального средства, грязь, ворсинки ткани, бактерии и известковый налет. Поэтому могут появиться неприятный запах, ухудшиться качество стирки, а отдельные детали начнут изнашиваться значительно быстрее. Мастера по ремонту бытовой техники советуют хотя бы раз в месяц запускать специальный цикл очистки, который поможет поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии.

Какой цикл нужно запускать

Если ваша модель имеет программу «Очистка барабана», «Drum Clean», «Machine Care», «Self Clean» или подобную, именно ее рекомендуется использовать раз в месяц.

Во время такого цикла машина работает при высокой температуре, интенсивно промывая барабан, бак и внутренние элементы от загрязнений.

Реклама

Если специального приложения нет, мастера советуют запускать машину без стирки на режиме с температурой 90–95 °C без белья.

Зачем это нужно

Во время обычной стирки, особенно при температуре 30-40 градусов, бактерии и грибки не всегда полностью уничтожаются.

На внутренних деталях постепенно скапливаются:

остатки стирального порошка;

кондиционер для белья;

жир и грязь из тканей;

ворс;

мыльный налет;

минеральные отложения из жесткой воды.

Именно они часто становятся причиной неприятного запаха и сокращают срок службы техники.

Реклама

Чем очищать стиральную машину

Для профилактической очистки можно использовать специальные средства, предназначенные именно для стиральных машин. Они помогают удалить известковый налет и остатки моющих средств.

Если производитель техники не возражает, некоторые пользователи также используют лимонную кислоту для борьбы с накипью. Однако использовать ее слишком часто не стоит, ведь чрезмерное количество кислоты может оказывать негативное влияние на отдельные резиновые элементы.

Перед использованием любых средств желательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя стиральной машины.

Не забывайте о резиновой манжете

Даже регулярный цикл очистки не заменяет обычный уход. После завершения стирки следует протирать резиновую манжету вокруг дверцы, ведь именно там часто накапливаются остатки воды, волос, ворсинки и мелкий мусор.

Реклама

Если этого не делать, впоследствии может появиться плесень и неприятный запах.

Лоток для порошка также нуждается в уходе

Еще одно место, которое часто остается без внимания, — контейнер для стирального порошка и кондиционера.

Его советуют вынимать хотя бы раз в несколько недель, промывать теплой водой и очищать от остатков моющих средств. Это помогает избежать образования плесени и улучшает качество стирки.

Новости партнеров