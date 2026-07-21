ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
462
Время на прочтение
2 мин

Раз в месяц запускайте этот цикл — и ваша стиралка будет работать вечно: секрет мастеров

Мастера объяснили, как правильно ухаживать за техникой, чтобы продлить срок ее службы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Как продлить срок службы стиралки

Как продлить срок службы стиралки / © Freepik

Стиральная машина относится к бытовой технике, которая работает почти без отдыха. С течением времени внутри барабана, патрубков и нагревательного элемента накапливаются остатки стирального средства, грязь, ворсинки ткани, бактерии и известковый налет. Поэтому могут появиться неприятный запах, ухудшиться качество стирки, а отдельные детали начнут изнашиваться значительно быстрее. Мастера по ремонту бытовой техники советуют хотя бы раз в месяц запускать специальный цикл очистки, который поможет поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии.

Какой цикл нужно запускать

Если ваша модель имеет программу «Очистка барабана», «Drum Clean», «Machine Care», «Self Clean» или подобную, именно ее рекомендуется использовать раз в месяц.

Во время такого цикла машина работает при высокой температуре, интенсивно промывая барабан, бак и внутренние элементы от загрязнений.

Если специального приложения нет, мастера советуют запускать машину без стирки на режиме с температурой 90–95 °C без белья.

Зачем это нужно

Во время обычной стирки, особенно при температуре 30-40 градусов, бактерии и грибки не всегда полностью уничтожаются.

На внутренних деталях постепенно скапливаются:

  • остатки стирального порошка;

  • кондиционер для белья;

  • жир и грязь из тканей;

  • ворс;

  • мыльный налет;

  • минеральные отложения из жесткой воды.

Именно они часто становятся причиной неприятного запаха и сокращают срок службы техники.

Чем очищать стиральную машину

Для профилактической очистки можно использовать специальные средства, предназначенные именно для стиральных машин. Они помогают удалить известковый налет и остатки моющих средств.

Если производитель техники не возражает, некоторые пользователи также используют лимонную кислоту для борьбы с накипью. Однако использовать ее слишком часто не стоит, ведь чрезмерное количество кислоты может оказывать негативное влияние на отдельные резиновые элементы.

Перед использованием любых средств желательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя стиральной машины.

Не забывайте о резиновой манжете

Даже регулярный цикл очистки не заменяет обычный уход. После завершения стирки следует протирать резиновую манжету вокруг дверцы, ведь именно там часто накапливаются остатки воды, волос, ворсинки и мелкий мусор.

Если этого не делать, впоследствии может появиться плесень и неприятный запах.

Лоток для порошка также нуждается в уходе

Еще одно место, которое часто остается без внимания, — контейнер для стирального порошка и кондиционера.

Его советуют вынимать хотя бы раз в несколько недель, промывать теплой водой и очищать от остатков моющих средств. Это помогает избежать образования плесени и улучшает качество стирки.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
462
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie