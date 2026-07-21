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Раз в месяц запускайте этот цикл — и ваша стиралка будет работать вечно: секрет мастеров
Мастера объяснили, как правильно ухаживать за техникой, чтобы продлить срок ее службы.
Стиральная машина относится к бытовой технике, которая работает почти без отдыха. С течением времени внутри барабана, патрубков и нагревательного элемента накапливаются остатки стирального средства, грязь, ворсинки ткани, бактерии и известковый налет. Поэтому могут появиться неприятный запах, ухудшиться качество стирки, а отдельные детали начнут изнашиваться значительно быстрее. Мастера по ремонту бытовой техники советуют хотя бы раз в месяц запускать специальный цикл очистки, который поможет поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии.
Какой цикл нужно запускать
Если ваша модель имеет программу «Очистка барабана», «Drum Clean», «Machine Care», «Self Clean» или подобную, именно ее рекомендуется использовать раз в месяц.
Во время такого цикла машина работает при высокой температуре, интенсивно промывая барабан, бак и внутренние элементы от загрязнений.
Если специального приложения нет, мастера советуют запускать машину без стирки на режиме с температурой 90–95 °C без белья.
Зачем это нужно
Во время обычной стирки, особенно при температуре 30-40 градусов, бактерии и грибки не всегда полностью уничтожаются.
На внутренних деталях постепенно скапливаются:
остатки стирального порошка;
кондиционер для белья;
жир и грязь из тканей;
ворс;
мыльный налет;
минеральные отложения из жесткой воды.
Именно они часто становятся причиной неприятного запаха и сокращают срок службы техники.
Чем очищать стиральную машину
Для профилактической очистки можно использовать специальные средства, предназначенные именно для стиральных машин. Они помогают удалить известковый налет и остатки моющих средств.
Если производитель техники не возражает, некоторые пользователи также используют лимонную кислоту для борьбы с накипью. Однако использовать ее слишком часто не стоит, ведь чрезмерное количество кислоты может оказывать негативное влияние на отдельные резиновые элементы.
Перед использованием любых средств желательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя стиральной машины.
Не забывайте о резиновой манжете
Даже регулярный цикл очистки не заменяет обычный уход. После завершения стирки следует протирать резиновую манжету вокруг дверцы, ведь именно там часто накапливаются остатки воды, волос, ворсинки и мелкий мусор.
Если этого не делать, впоследствии может появиться плесень и неприятный запах.
Лоток для порошка также нуждается в уходе
Еще одно место, которое часто остается без внимания, — контейнер для стирального порошка и кондиционера.
Его советуют вынимать хотя бы раз в несколько недель, промывать теплой водой и очищать от остатков моющих средств. Это помогает избежать образования плесени и улучшает качество стирки.