Разбираемся, как называть сокращенно Аврору, Виолетту, Божену, Пелагею, Василису на украинском языке

В последнее время украинцы называют дочерей экзотическими и старинными именами. И бывает сложно понять, как правильно называть девочек сокращенно.
Аврора: значение имени и сокращенные варианты
Имя Аврора имеет римское происхождение и с латинского переводится как "рассвет". Основа имени "aura" — "рассветный ветерок". Именно такое имя в древней мифологии носила богиня утренней звезды, которая, по легенде, приносила дневной свет людям и богам. Она стала прародительницей четырех ветров и ярких звезд. В греческой мифологии Аврора была известна под именем Эос ("румяная звезда").
Во многом жизнь и характер человека состоит от того, насколько твердо или мягко звучит его имя. Аврора решительная, яркая, звучная.
Аврора сокращенно также звучит достаточно жестко. Если вы не знали, как называть девочку с этим прекрасным именем, можете попробовать такие варианты как Рора, Ава, Ара. Более мягко и благозвучно звучат нежные формы имени Аврора: Ася, Авочка, Авуся.
Виолетта или Виолета на украинском: значение имени, сокращенные варианты
На украинском языке это экзотическое имя пишется с двумя буквами "т", то есть правильно — Виолетта. Имя пришло к нам с латинского языка и означает "фиалка". В Украине оно стало популярным недавно, а вот во Франции, США, Великобритании так девочек называют издавна.
Виолетта сокращенно имеет большое количество форм имени: Ола, Оля, Вила, Виола, Вела, Вета, Вита, Воля, Летта, Вица. Виолетту нежно также можно называть Виола, Туся, Вилейка.
Имя Божена: значение и сокращенная форма
Древнее славянское имя Божена означает "божья", "благословенная". Это имя обнаруживается в исторических документах. К примеру, именно так звали дружину чешского князя Ольдржиха. Чаще сегодня имя используется в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии. Но в Украине тоже начинает завоевывать популярность.
Если вы думаете, как можно называть Божену сокращенно, вот несколько форм этого интересного старинного имени: Женя, Божья, Дана, Жана. Ласкательно девочку можно также называть: Боженочка, Женочка, Боженька.
Пелагея: значение и сокращенные варианты
Это забытое имя, которое недавно начало возвращать свою популярность, происходит от древнегреческого имени, что можно перевести как "морское побережье", "морская", "независимая", "свободная", "гордая". Пришло это имя от мужского Пелагиоса. В греческой мифологии богиню любви звали именно так.
Как сокращенно называть Пелагею? Имя довольно сложное, поэтому встречается редко. Сокращенных форм мало: Гея, Поля. Также девочку можно ласкательно называть Пелагеичкой, Полиночкой.
Василиса: что значит это имя и как звать девочку сокращенно
Это одно из красивейших имен Киевской Руси. Но своим происхождением оно обязано древнегреческому языку. В старой Греции было имя Василиса, которое означало супруга басилевса (верховного правителя). В Византию название пришло с заменой буквы "б" на "в" на римский манер. Там имя Василиса означала "императрица". Также в Древней Греции к богиням часто применяли эпитет "василис", то есть "царский".
Василису можно звать сокращенно: Вася, Васа, Силя, Ася, Лыся. Также существуют и ласковые формы имени: Василисочка, Василиска, Васичка, Силина, Силинка, Лиса.