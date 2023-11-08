Разбираемся, как называть сокращенно Аврору, Виолетту, Божену, Пелагею, Василису на украинском языке

В последнее время украинцы называют дочерей экзотическими и старинными именами. И бывает сложно понять, как правильно называть девочек сокращенно.

Аврора: значение имени и сокращенные варианты

Имя Аврора имеет римское происхождение и с латинского переводится как "рассвет". Основа имени "aura" — "рассветный ветерок". Именно такое имя в древней мифологии носила богиня утренней звезды, которая, по легенде, приносила дневной свет людям и богам. Она стала прародительницей четырех ветров и ярких звезд. В греческой мифологии Аврора была известна под именем Эос ("румяная звезда").

Во многом жизнь и характер человека состоит от того, насколько твердо или мягко звучит его имя. Аврора решительная, яркая, звучная.

Аврора сокращенно также звучит достаточно жестко. Если вы не знали, как называть девочку с этим прекрасным именем, можете попробовать такие варианты как Рора, Ава, Ара. Более мягко и благозвучно звучат нежные формы имени Аврора: Ася, Авочка, Авуся.

Виолетта или Виолета на украинском: значение имени, сокращенные варианты

Имя Виолетта: сокращенно / Фото: Unsplash

На украинском языке это экзотическое имя пишется с двумя буквами "т", то есть правильно — Виолетта. Имя пришло к нам с латинского языка и означает "фиалка". В Украине оно стало популярным недавно, а вот во Франции, США, Великобритании так девочек называют издавна.

Виолетта сокращенно имеет большое количество форм имени: Ола, Оля, Вила, Виола, Вела, Вета, Вита, Воля, Летта, Вица. Виолетту нежно также можно называть Виола, Туся, Вилейка.

Имя Божена: значение и сокращенная форма

Имя Божественное: сокращенно / Фото: Unsplash

Древнее славянское имя Божена означает "божья", "благословенная". Это имя обнаруживается в исторических документах. К примеру, именно так звали дружину чешского князя Ольдржиха. Чаще сегодня имя используется в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии. Но в Украине тоже начинает завоевывать популярность.

Если вы думаете, как можно называть Божену сокращенно, вот несколько форм этого интересного старинного имени: Женя, Божья, Дана, Жана. Ласкательно девочку можно также называть: Боженочка, Женочка, Боженька.

Пелагея: значение и сокращенные варианты

Имя Пелагея: сокращенно / Фото: Unsplash

Это забытое имя, которое недавно начало возвращать свою популярность, происходит от древнегреческого имени, что можно перевести как "морское побережье", "морская", "независимая", "свободная", "гордая". Пришло это имя от мужского Пелагиоса. В греческой мифологии богиню любви звали именно так.

Как сокращенно называть Пелагею? Имя довольно сложное, поэтому встречается редко. Сокращенных форм мало: Гея, Поля. Также девочку можно ласкательно называть Пелагеичкой, Полиночкой.

Василиса: что значит это имя и как звать девочку сокращенно

Имя Василиса: сокращенно / Фото: Unsplash

Это одно из красивейших имен Киевской Руси. Но своим происхождением оно обязано древнегреческому языку. В старой Греции было имя Василиса, которое означало супруга басилевса (верховного правителя). В Византию название пришло с заменой буквы "б" на "в" на римский манер. Там имя Василиса означала "императрица". Также в Древней Греции к богиням часто применяли эпитет "василис", то есть "царский".

Василису можно звать сокращенно: Вася, Васа, Силя, Ася, Лыся. Также существуют и ласковые формы имени: Василисочка, Василиска, Васичка, Силина, Силинка, Лиса.