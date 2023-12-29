Разбираемся, как носить джинсы зимой, чтобы выглядеть стильно и не прослыть простачкой

Джинсы можно назвать самой универсальной вещью, ведь их можно носить с чем угодно и куда угодно. Но зимой собирать действительно стильные образы с джинсами достаточно сложно, ведь нужно учитывать несколько важных правил.

Правило №1: напрочь рваные джинсы

Хотя такие модели достаточно популярны и модны, но их лучше оставить для весны или лета. Хотя многие девушки считают, что красота нуждается в жертвах, однако красные от мороза ноги еще никому не придали привлекательности. К тому же носить рваные джинсы в прохладную погоду не слишком уместно.

Правило №2: совсем голые лодыжки

Конечно, с помощью подворота можно сделать ножки визуально стройными, однако обнажать лодыжки так же неуместно зимой, как и носить рваные модели. Тем более что это разрушает весь баланс зимнего образа. Представьте сверху объемный пуховик, шапка и шарф, а взину — укороченные джинсы. Поэтому, если есть промежуток между обувью и штаниной, всегда выбирайте теплые носки или колготки. А еще можно приобрести джинсы полной длины, которые будут прикрывать пятку или половину каблука, если вы носите такую обувь.

Как правильно носить джинсы зимой / Фото: Pexels

Правило №3: совсем странные колготки

Если вы все-таки решили не приберегать рваные джинсы до теплого сезона и носите под ними теплые колготки, этот совет для вас. Нужно быть очень внимательным, подбирая колготки. Лучше сразу отказаться от имитирующих кожу бежевых и модели в сеточку (зимой они не актуальны). Тренд этого сезона – красные, оранжевые, белые колготки. Лучше выбирать оттенок, который уже есть в вашем образе, так вы создадите гармонию.

Правило №4: узкие джинсы на голенищах обуви

Вообще, узкие джинсы уже не первый сезон считаются не модными. Но еще их часто натягивают на голенища обувь, особенно сапог, чем делают лодыжки визуально шире. Такие образы выглядят просто катастрофически. Чтобы исправить ситуацию, выбирайте прямые модели, свободно "ложащиеся" на обувь или ботфорды с широкими голенищами, чтобы в них можно было заправить узкие джинсы.

Читайте также: