Разбираемся: как правильно стирать джинсы, чтобы они сохранили свой цвет

Джинсы – очень популярный предмет гардероба, однако с их стиркой могут быть проблемы.
Как правильно стирать джинсы в стиральной машине: сначала подготовка
Прежде чем отправить джинсы в стиральную машину, нужно их подготовить. Для этого:
- Выверните все карманы – разнообразные безделушки и использованные бумажные платки могут не только сделать джинсы еще грязнее, но и повредить их.
- Всегда выворачивайте джинсы наизнанку – это поможет предотвратить выцветание ткани, защитить ее в процессе стирки.
- Застегните все молнии и пуговицы, чтобы они не повредили ткань самих джинсов или других вещей в стиральной машине.
- Джинсы можно стирать только с темной или черной одеждой, а вот светлые или белые отдельно.
Следует также обратить внимание, что нельзя стирать вместе с джинсовой одеждой вещи, изготовленные из шелка или шерсти.
Как часто можно стирать джинсы
Джинсы рекомендуется стирать как можно реже, чтобы они сохраняли свой цвет и оптимальную посадку. Однако этих проблем можно избежать, если знать несколько важных моментов:
- Если на ткани появились отдельные пятна, лучше не стирать всю вещь, а удалить только загрязнение с помощью щеточки.
- Запомните, в каком режиме стирать джинсы в стиральной машине – для них подходит только щепетильный режим и температура не выше 30 градусов (особенно, если они содержат спандекс, иначе они перестанут "сидеть"). Классические джинсы из хлопка можно стирать при температуре до 60 градусов.
- Выжимать джинсы можно только со скоростью не более 1000 оборотов в минуту. Для моделей со стрейчем лучше установить до 700 оборотов, тогда штаны сохранят свою форму.
Как правильно стирать джинсовые вещи: моющее средство
Джинсы лучше стирать с помощью жидкого средства для тонких и цветных тканей. Черные или очень темные можно стирать с использованием специального средства для такого цвета, тогда не будет вымывания.
А вот от сильных средств лучше отказаться, ведь они содержат вещества, отбеливающие ткань, и могут повредить любимую вещь.
Никогда не кладите джинсы сушиться в специальную машинку, ведь высокая температура приведет к тому, что они сядут. Лучше высушить джинсы в лежачем положении и на открытом воздухе. Также следует избегать утюжка. Если вы не можете обойтись без утюга, сначала выверните джинсы.
Как стирать джинсы в стиральной машине для сохранения цвета
Со временем цвета из джинсовой ткани вымываются, но существует несколько уловок, которые помогут вам этого избежать.
Чтобы освежить цвет и вернуть первоначальную окраску, используйте текстильные красители. Если же вы хотите прибегнуть к народному средству, используйте уксус. Просто замочите джинсы в сосуде со смесью воды и уксуса (50 на 50). Оставьте на ночь, а затем постирайте как обычно.
Также существует один способ, как вывести из джинсовой ткани неприятные запахи. Добавьте к барабану полкружки пищевой соды и запустите стирку. Сода поможет нейтрализовать любые запахи.
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