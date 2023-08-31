Разбираемся: как правильно стирать джинсы, чтобы они сохранили свой цвет

Джинсы – очень популярный предмет гардероба, однако с их стиркой могут быть проблемы.

Как правильно стирать джинсы в стиральной машине: сначала подготовка

Прежде чем отправить джинсы в стиральную машину, нужно их подготовить. Для этого:

Выверните все карманы – разнообразные безделушки и использованные бумажные платки могут не только сделать джинсы еще грязнее, но и повредить их.

Всегда выворачивайте джинсы наизнанку – это поможет предотвратить выцветание ткани, защитить ее в процессе стирки.

Застегните все молнии и пуговицы, чтобы они не повредили ткань самих джинсов или других вещей в стиральной машине.

Джинсы можно стирать только с темной или черной одеждой, а вот светлые или белые отдельно.

Следует также обратить внимание, что нельзя стирать вместе с джинсовой одеждой вещи, изготовленные из шелка или шерсти.

Как часто можно стирать джинсы

Джинсы рекомендуется стирать как можно реже, чтобы они сохраняли свой цвет и оптимальную посадку. Однако этих проблем можно избежать, если знать несколько важных моментов:

Если на ткани появились отдельные пятна, лучше не стирать всю вещь, а удалить только загрязнение с помощью щеточки. Запомните, в каком режиме стирать джинсы в стиральной машине – для них подходит только щепетильный режим и температура не выше 30 градусов (особенно, если они содержат спандекс, иначе они перестанут "сидеть"). Классические джинсы из хлопка можно стирать при температуре до 60 градусов. Выжимать джинсы можно только со скоростью не более 1000 оборотов в минуту. Для моделей со стрейчем лучше установить до 700 оборотов, тогда штаны сохранят свою форму.

Как правильно стирать джинсовые вещи: моющее средство

Как правильно стирать джинсовые вещи / Фото: Pexels

Джинсы лучше стирать с помощью жидкого средства для тонких и цветных тканей. Черные или очень темные можно стирать с использованием специального средства для такого цвета, тогда не будет вымывания.

А вот от сильных средств лучше отказаться, ведь они содержат вещества, отбеливающие ткань, и могут повредить любимую вещь.

Никогда не кладите джинсы сушиться в специальную машинку, ведь высокая температура приведет к тому, что они сядут. Лучше высушить джинсы в лежачем положении и на открытом воздухе. Также следует избегать утюжка. Если вы не можете обойтись без утюга, сначала выверните джинсы.

Как стирать джинсы в стиральной машине для сохранения цвета

Со временем цвета из джинсовой ткани вымываются, но существует несколько уловок, которые помогут вам этого избежать.

Чтобы освежить цвет и вернуть первоначальную окраску, используйте текстильные красители. Если же вы хотите прибегнуть к народному средству, используйте уксус. Просто замочите джинсы в сосуде со смесью воды и уксуса (50 на 50). Оставьте на ночь, а затем постирайте как обычно.

Также существует один способ, как вывести из джинсовой ткани неприятные запахи. Добавьте к барабану полкружки пищевой соды и запустите стирку. Сода поможет нейтрализовать любые запахи.

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