Разбогатеете сказочно: названо место, где лучше всего держать деньги, чтобы их становилось больше

Если вы получили зарплату или денежный подарок, не тратьте деньги в первый день.

В народе говорят, что деньги любят тех, кто обращается с ними с уважением. Люди во все времена старались уважительно относиться к ним, не разбрасывали купюры и копейки, а бережно складывали, чтобы не нарушить энергетику изобилия. Издавна состоятельные люди шили для денег специальные мешочки из дорогих тканей или кожи, а бедные заворачивали свои деньги в простую ткань. А чтобы денег становилось больше, владельцы средств соблюдали несколько простых правил. Рассказываем, как нужно обращаться с деньгами, чтобы их становилось только больше, а чего делать с ними нельзя.

Где нужно хранить деньги, чтобы их становилось больше

Самое главное правило для хранения денег – они должны быть в порядке. Банкноты и мелкие металлические деньги не следует носить без кошелька – тогда богатства не ждите. А бедность будет постоянно преследовать тех, кто носит скомканные деньги в карманах. Итак, если у вас есть такая привычка, тогда стоит немедленно от нее избавиться.

По народным приметам, не следует какие-либо деньги хранить в карманах, потому что тогда их никогда не будет. Лучше складывать деньги в кошелек или в ящик, но нужна правильная последовательность – от малых купюр до крупных.

Как передавать деньги, чтобы они никогда не кончались

Не одалживайте деньги вечером и в понедельник, потому что тогда будут постоянные финансовые трудности. Если вы одолжили деньги, необходимо отдавать долг более мелким номиналом, чем вы брали.

Если вы что-то приобретаете, деньги следует передавать продавцу или кассиру в сложенном виде. Ни в коем случае нельзя передавать деньги в руки, их лучше класть на стол или на прилавок. Тогда у вас никогда не будет финансовых проблем.

Какие еще важные приметы о деньгах

Если получили зарплату или гонорар, не нужно тратить деньги в тот день. Пусть целая сумма полежит до утра.

Радуйтесь любой сумме полученных денег, даже если она невелика. Так у вас будет появляться еще больше денег.

Не бойтесь тратить деньги на свои желания и потребности, иначе ваш финансовый поток из-за страха может быть перекрыт.

Если вам в руки попала грязная или поврежденная купюра, старайтесь сразу ее потратить. Такие деньги не следует держать в кошельке, у них тяжелая энергетика.

Не храните чеки в кошельке, сразу выбрасывайте их или кладите в другое место, потому что они будут привлекать еще больше расходов.

Нельзя оставлять сдачу на кассе, потому что вас будут ждать финансовые потери.

Читайте также:

Имена женщин, которые никогда не будут знать бедности: притягивают деньги и талант, как магнитом

Возможно, среди них есть и ваше: восемь женских имен, привлекающих миллиардеров