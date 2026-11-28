Можно вносить навоз в конце ноября / © pexels.com

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Вносить навоз в конце ноября можно, если земля еще не промерзла, не переувлажнена и покрыта снегом. В то же время следует учитывать тип удобрения, состояние почвы и погодные условия.

Можно ли вносить навоз на огород в ноябре

Осеннее внесение навоза помогает пополнить запасы органических веществ в почве и улучшить его структуру. За зиму масса будет постепенно распадаться, а земля получит питательные элементы.

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После распределения гной желательно неглубоко завернуть в землю. Так удобрение не остается открытым на поверхности, а риск потери веществ значительно уменьшится.

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Не стоит разбрасывать органику перед сильным дождем. Особенно на участках с наклоном. Из-за осадков питательные вещества будут вымыты и пененесены за пределы грядок.

Какой навоз лучше использовать для осеннего удобрения

Для огорода используют два вида органических удобрений, которые отличаются по составу и концентрации питательных веществ, поэтому требуют разного подхода.

Коровий навоз — подходит для осеннего удобрения. Перепревший помогает улучшить структуру почвы, а свежий также вносят осенью, если до высадки растений еще остается много времени и он успеет разложиться.

Конский навоз — имеет органические вещества и питательные элементы, поэтому он также подходит для внесения осенью. Однако свежим удобрением лучше не удобрять грядки перед высадкой овощей.

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Куриный помет отличается высокой концентрацией питательных веществ. Поэтому его нельзя использовать в тех же количествах, что и обычный навоз. Для огорода лучше выбирать компостированный или перепревший.

Когда лучше вносить навоз уже весной

От осеннего внесения лучше отказаться, если наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности:

земля уже промерзла;

почва чрезмерно влажная и превратилась в грязь;

в ближайшее время прогнозируют сильные дожди;

участок покрыт снегом;

огородник еще не определился, где в следующем году выращивать овощи.

FAQ

Можно ли сыпать свежий навоз на огород?

Так, свежий навоз можно вносить осенью, в частности в конце ноября, если почва не промерзла и не переувлажнена. Важно равномерно распределить удобрение, не превышать норму и не допускать его непосредственного контакта с корнями растений. Если погодные условия неблагоприятны, свежий навоз лучше оставить для компостирования.

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Когда лучше вносить навоз в огород — осенью или весной?

Осеннее внесение подходит для подготовки почвы к следующему сезону: за зиму органическая масса постепенно разлагается. Весной можно использовать перепревший навоз, но нужно учитывать сроки высадки культур и их потребности в питательных веществах. Если осенью земля уже промерзла или переувлажнена, удобрение лучше перенести на весну.

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