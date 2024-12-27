Разбросайте это на ковер и оставьте на час – пятна и запах исчезнут, как и не было

Такой необычный метод чистки ковров отлично справится даже с устаревшими пятнами, а также нивелирует неприятный запах, если есть такая проблема.

Ковровое покрытие требует постоянного и тщательного ухода, об этом знает каждая хозяйка. Однако после частого мытья и чистки ковры, к сожалению, теряют свой первозданный внешний вид и выглядят помятыми. Но есть прекрасный метод, который отлично отчистит любой ковер и не повредит прихотливую ворсистую поверхность.

Как легко отчистить ковер без применения химических средств

Для такой чистки вам понадобится одно из этих средств – сода, соль или крахмал. Эти продукты хорошо отчищают ковровое покрытие, не повреждая его. Насыпьте на ковер любой из этих продуктов и подождите час. Затем осторожно соберите остатки намоченной в воде щеткой или жесткой тканью. Следует знать, что направление ваших движений должно быть за ворсом, а не против него. Таким способом вы отчистите даже самую въедливую грязь, а ковер будет иметь приятный свежий аромат.

При чистке коврового покрытия необходимо учитывать, что вещи из натуральных материалов следует чистить, следуя инструкциям от производителя, чтобы не повредить изделие. Воспользуйтесь услугами профессиональной химчистки.

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