Разбросайте на грядках это средство – и соберете тройной урожай: овощи будут расти, как на черноземе

Это костная мука – органическое удобрение, имеющее широкий спектр применения в сельском хозяйстве. Ее используют для подкормки птицы и скота, для подкормки растений и снижения кислотности почвы. Если добавить ее в землю, она становится плодородной, как чернозем. Рассказываем, из чего состоит костная мука и как правильно ее вносить, чтобы даже самая обедневшая почва превратилась в плодородную.

Что такое костная мука и как ее производят

Костная мука изготавливается из костей крупного рогатого скота. Их перемалывают в порошок, имеющий желтоватый цвет. Самой главной ценностью костной муки является то, что она содержит большую часть фосфора. А этот макроэлемент является определяющим в обеспечении здорового роста огородных культур.

Фосфоазотин, как еще называют костную муку, также содержит много других полезных веществ, способствующих плодородию почвы и быстрому росту растений. Это азот, калий, кальций, магний, железо, цинк, натрий, активные вещества и жиры животного происхождения, питающие и обогащающие почву.

Какие преимущества костной муки для почвы

Высокое содержание фосфора. Это важнейшее полезное вещество для роста и плодоношения растений. Фосфор помогает в формировании крепкой корневой системы, повышает устойчивость к перепадам температуры и болезням. Также этот макроэлемент играет ключевую роль в повышении урожайности овощей.

Это важнейшее полезное вещество для роста и плодоношения растений. Фосфор помогает в формировании крепкой корневой системы, повышает устойчивость к перепадам температуры и болезням. Также этот макроэлемент играет ключевую роль в повышении урожайности овощей. Пролонгированное питание. Костная мука медленно разлагается в почве, насыщая ее полезными веществами. Поэтому огородные культуры имеют возможность получать необходимую подкормку в течение длительного времени.

Костная мука медленно разлагается в почве, насыщая ее полезными веществами. Поэтому огородные культуры имеют возможность получать необходимую подкормку в течение длительного времени. Повышение плодородности почвы. За счет содержания полезных микроэлементов и соединений животного происхождения, костная мука способна сделать даже обедневшую и истощенную почву более плодородной и улучшить ее структуру.

За счет содержания полезных микроэлементов и соединений животного происхождения, костная мука способна сделать даже обедневшую и истощенную почву более плодородной и улучшить ее структуру. Простота в применении. Удобрение достаточно легко вносить в почву, оно быстро проникает в нижние слои и не пережигает корни растений.

Как вносить костную муку: какая норма

Рекомендуемая норма внесения костной муки – это 200 г на квадратный метр.

Способы внесения костной муки.

Костную муку нужно равномерно распределять на грядках. Весной ею можно просто посыпать землю после полива или положить непосредственно в лунки, немного смешав с землей.

Если вы хотите подкормить землю осенью, то перед перекапыванием ее нужно равномерно рассыпать по всему земельному участку, затем перекопать почву.

Чтобы получить лучший результат от подкормки, костную муку следует перемешать с азотными удобрениями. А во время компостирования – с навозом или перегноем.

Также можно вносить удобрение в виде раствора. Для приготовления жидкой подкормки нужно взять 500 граммов костной муки и залить ведром воды. Смесь необходимо настоять в течение семи дней. Затем подкормку следует развести с водой в пропорции 1:19 и применять для корневой подкормки.

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