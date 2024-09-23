Разбросайте по 5 г этого зерна на каждые 10 м огорода: плодородие почвы увеличится втрое

Оказывается, кофе может быть не только полезным для бодрого утра. Опытные хозяева применяют кофейные зерна и гущу для подкормки почвы. Это одно из самых эффективных удобрений, которое насыщает землю необходимыми полезными веществами и улучшает ее структуру. Если применить такую подкормку осенью, в следующем сезоне соберете из своего огорода богатый урожай.

Почему кофейные зерна – это идеальное удобрение

Кофейные зерна содержат азот, который играет ключевую роль в росте и развитии растений. Кроме азота в кофе содержатся другие полезные микроэлементы, способствующие улучшению почвы. Органические кислоты и минералы, которые остаются даже в кофейной гуще, помогают росту уксуснокислых бактерий в почве, что улучшает ее плодородие и структуру в несколько раз. Эти полезные вещества укрепляют корневую систему огородных культур и повышают их устойчивость к засухе или похолоданию.

Как правильно подкармливать почву кофейными зернами

Есть несколько способов применения кофейного зерна или отходов в качестве удобрений. Один из самых простых методов – просто разбрасывать измельченные зерна на грядках. Достаточно будет по 5 граммов кофе на каждые 10 метров земельного участка. Таким образом можно применять кофейную гущу. Равномерное распределение зерна или гущи поможет сохранить кислотность почвы в пределах нормы и будет поддерживать ее плодородие в следующем сезоне.

Чтобы кофе эффективно взаимодействовал с корневой системой растений, измельченные зерна и гущу можно смешать с почвой. То есть, необходимо рассыпать кофе по участку, а затем перекопать землю. Таким образом, улучшится усвоение питательных веществ из кофейного удобрения.

Также можно приготовить жидкое удобрение в виде кофейного настоя, которым поливают растения. Такой подкормкой лучше пользоваться весной. Возьмите измельченные зерна и залейте теплой водой в пропорции 1:5. Если вы пользуетесь кофейными отходами, то пропорцию гущи можно увеличить вдвое. Удобрение нужно настаивать в течение суток, затем необходимо разбавить водой и полить огородные культуры под корень.

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