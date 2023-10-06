Разбросайте тряпки по всему огороду — и мыши забудут дорогу к нему навсегда: проверенное средство

Вредители – одна из проблем дачников. В частности, мыши, которые часто селятся вблизи огородов и портят урожай. Как сделать, чтобы мыши ушли и не вернулись? Оказывается, можно избавиться от проблемы даже без яда.

Одним из способов является использование обычных тряпок и белья. Белье разводить не нужно, просто пропитайте жидкостью небольшой кусок ткани. На одну тряпку нужно взять не больше 5-10 г белья. Главное, чтобы ткань имела неприятный запах.

Также можно пропитать ткань дегтем, запаха которого мыши тоже не переносят. После этого просто разложите тряпки во дворе или огороде. Поверьте, грызуны надолго забудут дорогу в ваш дом, ведь такой запах им точно не понравится.

Как избавиться от мышей: другие запахи, которые не переносят грызуны

Вредителям не нравится запах некоторых растений. И это следует принять во внимание. Люди часто вообще не чувствуют этих ароматов, поэтому смело высаживайте на своем участке грецкие орехи, бузину, полынь, чеснок, аптечную ромашку, пижму, кориандр. От всех этих растений мыши убегают из вашего двора и не будут возвращаться. Лучше всего высаживать их по периметру участка.

Еще одна пара, которая очень не нравится мышам – нашатырный спирт и мята. Пропитайте тряпки обычным маслом, добавьте нашатырный спирт и эфирное масло мяты, а затем разбрасывайте их там, где чаще всего появляются грызуны.

Прекрасно отпугивает мышей бузина. Дело в том, что ее корни выделяют вещество, которое токсично для этих грызунов (синильную кислоту). Поэтому обязательно посадите бузину у сарая, компостной ямы и т.д. Молодые плодовые деревья можно на зиму обвязать ветками бузины. Так их не повредят мыши.

Конечно, главный запах, которого боятся мыши, – это запах кошки. Но вам не нужно выпускать своего любимца на улицу. Достаточно просто разбрасывать по периметру участка использованный наполнитель из лотка. Для вас этот запах будет едва ощутим, а вот мыши навсегда забудут дорогу к вашему дому.

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