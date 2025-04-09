Будете раздавать яйца соседям: какой рацион должен быть у кур, чтобы они постоянно неслись

Какая еда заставляет кур нести больше яиц / © unsplash.com

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Чем кормить кур, чтобы иметь много яиц

Чтобы куры стабильно и обильно неслись, их рацион должен быть насыщен всеми питательными компонентами. В летний период лучше всего давать птице цельное или измельченное зерно, корнеплоды, вареный картофель и много свежей зелени.

Не стоит игнорировать молочные продукты — простоквашу или сыворотку могут прекрасно заменить воду и добавить питательности рациона. Дополнительно следует обогащать корм отрубями, дробью, жмыхом и сенной мукой. Это бюджетная альтернатива готовым комбикормам, вполне способная удовлетворить потребности кур в питании.

Однако следует помнить: все, что попадает в кормушку, должно быть свежее. Испорченные влажные корма быстро вызывают расстройства здоровья у птицы. Готовить натуральные корма не сложно, но важно соблюдать элементарные санитарные нормы.

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Зерно или комбикорма: что лучше для кур

При выборе между натуральными продуктами и комбикормами часто возникает вопрос, что будет полезнее для кур-несушек.

Комбикорма имеют преимущество в том, что они уже содержат все необходимые питательные вещества, удобные в использовании и хранении, и могут быть адаптированы под разный возраст и потребности кур.

Кроме того, натуральные продукты, такие как зерно, овощи и молочные продукты позволяют значительно сэкономить. Однако комбикорма демонстрируют высокую эффективность, когда нужно обеспечить птицу всеми важными микроэлементами без затрат времени на подготовку корма.

Конечно, можно сочетать эти два варианта: добавлять комбикорм в основной рацион в пропорции 1:3, что позволит снизить затраты, сохраняя высокое качество корма.

Чем нельзя кормить кур-несушек

Существует ряд продуктов, которые могут негативно отразиться на здоровье кур и качестве яиц. Например, не следует давать птице острую, жирную или сладкую пищу, а также испортившиеся или имеющие плесень продукты.

Важно избегать грязных или некачественных кормов, поскольку это может вызвать отравление или другие болезни. Кроме того, не стоит переедать птиц — чрезмерное кормление может привести к ожирению, что ухудшит их производительность.

Для здоровья кур нужно соблюдать правильный баланс в рационе, не перегружая их кормом. Помните, что качество пищи является ключевым фактором, определяющим благосостояние ваших кур.

Дополнительные минералы и добавки для здоровья кур

Кроме основного рациона курам необходимо добавлять минеральные добавки для поддержания их здоровья.

Одним из таких важных элементов является кальций, который необходим для формирования прочной скорлупы яиц. Для этого курам можно давать мел или измельченные раковины. Также важны натрий и хлор (поваренная соль), регулирующие водно-солевой баланс.

Для улучшения функционирования пищеварительной системы полезно добавлять древесный уголь, помогающий предупредить проблемы с кишечником. Все эти добавки снабжают кур необходимыми микроэлементами, влияющими на качество яиц и общее состояние птицы.