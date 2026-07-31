Многолетние цветы

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Конец июля — это период, когда сад начинает терять аккуратную форму, однако спешить с лопатой в жаркие летние дни не стоит. Главное правило успешного омоложения состоит не в сезоне цветения, а в фазе развития конкретной культуры.

Когда нужно делить многолетние цветы

Настоящий критерий готовности — это завершение годового цикла растения. После цветения она продолжает работать, накапливает питание в корнях и закладывает почки на будущий год. Пока этот процесс продолжается, трогать куст нельзя, в противном случае он уйдет в зиму без запасов.

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Признаком того, что куст готов к разделению, есть его состояние, листья желтеют, складываются или исчезают совсем, то есть растение переходит в состояние покоя. Растения, стоящие зелеными и наращивающие листья, трогать еще рано, а цветущие или бутонизированные экземпляры запрещено беспокоить категорически.

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Пять признаков того, что куст нуждается в разделении

Двух из следующих пяти признаков достаточно, чтобы понять, что растению нужно разделение:

Середина куста полностью оголилась и выпала, образовав пустое кольцо.

Цветки заметно измельчали, а количество цветоносов сократилось, несмотря на привычный уход.

Растение потеряло форму, развалилось и нуждается в дополнительной подвязке.

Куст вышел за отведенные границы и начал угнетать соседние культуры.

Цветник стал слишком густым, из-за чего середина плохо проветривается и начинает болеть.

Что нужно делить прямо сейчас, в начале августа

Травянистые многолетники

В этот период завершили свой годовой цикл и полностью готовы к разделению следующие виды:

Бородатый ирис, мясистое корневище делят через 2-4 недели после цветения, удаляя старую одревесневшую середину.

Ранние лилейники. Выносливые кусты выкапывают и разбирают на части с несколькими веерами и корнями.

Дицентр. Ее листья летом желтеют и отмирают, поэтому в состоянии покоя деликатные корни легко разделить без повреждений.

Дороникум. Весенние желтые ромашки после завершения цветения переходят в летнюю комнату.

Примулу, кустики быстро выпирают из земли и обнажают середину, поэтому их разбирают на отдельные розетки.

Пиретрум. Розовые и малиновые ромашки стареют после первой волны цветения, поэтому старые корни обновляют.

Купальница. Плотное корневище делят после полного созревания листьев.

Анемону дубравную. Весенний эфемероид к лету полностью скрывает надземную часть, поэтому его тонкие корневища делят, пока растение спит под землей.

Весенние почвопокровные растения и коврики

Эту группу растений делят именно сейчас, в конце июля и начале августа, сразу после того, как они отцвели весной и потеряли аккуратную форму. Особенность этой группы заключается в том, что их побеги легко укореняются самостоятельно в соприкосновении с почвой, поэтому вам совсем не обязательно выкапывать весь куст целиком — достаточно просто отрезать лопатой или ножницами готовую укорененную часть с корешками по краю ковра и пересадить ее:

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Флокс шиловидный

Обриета

Арабис

Ясколка

Гвоздика-травянка

Живучка ползучая

Барвинок

Астра альпийская

Луковичная культура

В июле надземная часть этих растений полностью отмирает, они находятся в покое, а их загущенные гнезда следует выкопать, очистить от земли и слегка просушить в тени. Не оставляйте их в земле на лето и не сажайте сразу назад: оставьте их на хранение в сухом, проветриваемом и прохладном месте в тени, а окончательно высаживайте в грунт осенью, чтобы они успели укорениться до холода.

Нарциссы

Мускары

Крокусы

Рябчики

Декоративные луга (алиумы)

Тюльпаны (особенно крупносортовые виды, требующие ежегодного выкапывания)

Какие многолетники нужно делить в конце августа или осенью

Следующие культуры в июле трогать категорически нельзя, поскольку они еще не сформировали почки восстановления или находятся в разгаре вегетации:

Пионы (их делят в конце августа и сентябре, когда на корневище вызревают красные почки-глазки).

Флоксы метельчатые.

Хосты.

Астильбы.

Сибирские ирисы.

Гейхеры.

Астрония.

Очитки.

Дельфиниумы.

Бузульщики, волжанки и роджерсии.

Тиареллы и манжетки.

Леатрис.

Вероники и дербенники.

Морозники.

Ландыши.

Растения, которые оставляют на весну или не делят никогда

Исключительно для весеннего разделения — это декоративные злаки (мискантус, стоколос, щучка, малиния), садовые хризантемы, осенние астры-сентябрины и гелениумы (осенний раздел обычно приводит к их гибели из-за нехватки времени на укоренение).

Растения, которые нельзя делить вообще:

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лаванда, шалфей и полынь (одревесневшие полукустарники со стержневыми корнями, которые размножают только черенками или отводками);

аквилегия, люпин, гипсофила, платикодон (имеют единый глубокий стержневой корень и не переносят повреждений),

древовидные пионы и климатис.

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