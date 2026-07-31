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Разделите и пересадите эти многолетники сейчас, а эти — отложите на потом
Какие многолетники и когда нужно рассаживать: полный гид по пересадке садовых растений
Конец июля — это период, когда сад начинает терять аккуратную форму, однако спешить с лопатой в жаркие летние дни не стоит. Главное правило успешного омоложения состоит не в сезоне цветения, а в фазе развития конкретной культуры.
Когда нужно делить многолетние цветы
Настоящий критерий готовности — это завершение годового цикла растения. После цветения она продолжает работать, накапливает питание в корнях и закладывает почки на будущий год. Пока этот процесс продолжается, трогать куст нельзя, в противном случае он уйдет в зиму без запасов.
Признаком того, что куст готов к разделению, есть его состояние, листья желтеют, складываются или исчезают совсем, то есть растение переходит в состояние покоя. Растения, стоящие зелеными и наращивающие листья, трогать еще рано, а цветущие или бутонизированные экземпляры запрещено беспокоить категорически.
Пять признаков того, что куст нуждается в разделении
Двух из следующих пяти признаков достаточно, чтобы понять, что растению нужно разделение:
Середина куста полностью оголилась и выпала, образовав пустое кольцо.
Цветки заметно измельчали, а количество цветоносов сократилось, несмотря на привычный уход.
Растение потеряло форму, развалилось и нуждается в дополнительной подвязке.
Куст вышел за отведенные границы и начал угнетать соседние культуры.
Цветник стал слишком густым, из-за чего середина плохо проветривается и начинает болеть.
Что нужно делить прямо сейчас, в начале августа
Травянистые многолетники
В этот период завершили свой годовой цикл и полностью готовы к разделению следующие виды:
Бородатый ирис, мясистое корневище делят через 2-4 недели после цветения, удаляя старую одревесневшую середину.
Ранние лилейники. Выносливые кусты выкапывают и разбирают на части с несколькими веерами и корнями.
Дицентр. Ее листья летом желтеют и отмирают, поэтому в состоянии покоя деликатные корни легко разделить без повреждений.
Дороникум. Весенние желтые ромашки после завершения цветения переходят в летнюю комнату.
Примулу, кустики быстро выпирают из земли и обнажают середину, поэтому их разбирают на отдельные розетки.
Пиретрум. Розовые и малиновые ромашки стареют после первой волны цветения, поэтому старые корни обновляют.
Купальница. Плотное корневище делят после полного созревания листьев.
Анемону дубравную. Весенний эфемероид к лету полностью скрывает надземную часть, поэтому его тонкие корневища делят, пока растение спит под землей.
Весенние почвопокровные растения и коврики
Эту группу растений делят именно сейчас, в конце июля и начале августа, сразу после того, как они отцвели весной и потеряли аккуратную форму. Особенность этой группы заключается в том, что их побеги легко укореняются самостоятельно в соприкосновении с почвой, поэтому вам совсем не обязательно выкапывать весь куст целиком — достаточно просто отрезать лопатой или ножницами готовую укорененную часть с корешками по краю ковра и пересадить ее:
Флокс шиловидный
Обриета
Арабис
Ясколка
Гвоздика-травянка
Живучка ползучая
Барвинок
Астра альпийская
Луковичная культура
В июле надземная часть этих растений полностью отмирает, они находятся в покое, а их загущенные гнезда следует выкопать, очистить от земли и слегка просушить в тени. Не оставляйте их в земле на лето и не сажайте сразу назад: оставьте их на хранение в сухом, проветриваемом и прохладном месте в тени, а окончательно высаживайте в грунт осенью, чтобы они успели укорениться до холода.
Нарциссы
Мускары
Крокусы
Рябчики
Декоративные луга (алиумы)
Тюльпаны (особенно крупносортовые виды, требующие ежегодного выкапывания)
Какие многолетники нужно делить в конце августа или осенью
Следующие культуры в июле трогать категорически нельзя, поскольку они еще не сформировали почки восстановления или находятся в разгаре вегетации:
Пионы (их делят в конце августа и сентябре, когда на корневище вызревают красные почки-глазки).
Флоксы метельчатые.
Хосты.
Астильбы.
Сибирские ирисы.
Гейхеры.
Астрония.
Очитки.
Дельфиниумы.
Бузульщики, волжанки и роджерсии.
Тиареллы и манжетки.
Леатрис.
Вероники и дербенники.
Морозники.
Ландыши.
Растения, которые оставляют на весну или не делят никогда
Исключительно для весеннего разделения — это декоративные злаки (мискантус, стоколос, щучка, малиния), садовые хризантемы, осенние астры-сентябрины и гелениумы (осенний раздел обычно приводит к их гибели из-за нехватки времени на укоренение).
Растения, которые нельзя делить вообще:
лаванда, шалфей и полынь (одревесневшие полукустарники со стержневыми корнями, которые размножают только черенками или отводками);
аквилегия, люпин, гипсофила, платикодон (имеют единый глубокий стержневой корень и не переносят повреждений),
древовидные пионы и климатис.