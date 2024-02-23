Разгладят морщины: какие цвета волос выбрать после 40, чтобы не выглядеть старой теткой

Иногда, чтобы выглядеть моложе после 40 лет, достаточно всего лишь сделать правильную окраску.

Основные правила выбора цвета волос для женщин после 40 лет

Главное правило очень простое: нужно, чтобы цвет волос придавал вам младший вид, а потому выбирайте всего на 1-2 оттенка светлее натурального. А вот разнообразные техники скрыть седину с помощью темного оттенка, наоборот, могут прибавить возрасту.

Особенно осторожными нужно быть с черным цветом волос (исключение, если женщина жгучая брюнетка со светлой кожей). Вообще одним из ключевых правил в выборе оттенка является цвет кожи. Например, оливковая хорошо сочетается с каштановыми и темно-русыми, а золотистой лучше подходит медовый блонд. Полоски же могут смело экспериментировать даже с темной палитрой.

Какой цвет волос молодит после 40 лет

Идеальной палитрой для женщин после 40 лет стилисты называют шоколадные, тёплые рыжие и медовые тона. Но при выборе правильного оттенка обязательно отталкивайтесь от цветотипа, цвета глаз и кожи.

Также не забывайте правильно ухаживать за волосами, ведь блестящие и гладкие пряди также помогают выглядеть моложе.

В этом возрасте важно отвлечь излишнее внимание от морщин на лице, несовершенствах кожи и других признаков старения. Поэтому не стоит выбирать красные и рыжие оттенки. Они лишь подчеркивают тусклость и красноту. Омолаживающий эффект оказывают живой каштановый, золотистый блонд и пепельная гамма.

Какие цвета волос всегда старятся

Какие цвета волос старят / Фото: Unsplash

Стилисты рекомендуют внести такие техники покраски в черный список, если вы уже перешагнули 40-летний рубеж:

обесцвечивание (если после него не окрашиваются волосы);

монохромный блонд (отличающийся от вашего основного цвета на 3-5 тонов);

мелирование с использованием трех цветов разной гаммы (например, каштановый, русый и рыжий);

вороной черный (если женщина не белокожая брюнетка от природы);

ярко выраженные медные оттенки, красный (подчеркивают несовершенство кожи);

фиолетовый тон (делает кожу бледной и тусклой).

Какой цвет волос помогает выглядеть блондинкам помладше.

Если вы обладательницам голубых, серых или зеленых глаз и светлой прохладной кожи, обратите внимание на всю гамму холодного блонда (кроме пепелистого).

Для кожи с теплым подтоном можно выбирать оттенки пшеничный, карамельный, медовый, капучино.

Какой цвет освежит лицо брюнеткам и шатенкам

Какой цвет волос помогает выглядеть моложе. / Фото: Unsplash

Для кареглазых, зеленоглазых и голубоглазых красавиц со светлой или смуглой кожей подойдут теплые насыщенные цвета горького шоколада, кофе, какао. Лучше избегать монохромного черного.

Какой цвет волос молодит после 40 лет рыжих девушек

Если вы "солнечный кролик" от природы с зелеными глазами и бледной кожей, выбирайте янтарные, карамельные и золотисто-медные оттенки. А вот смуглым девушкам с медным цветом волосы и карими глазами больше подойдут шоколадные, темно-каштановые и кофейные цвета.

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