Разложите дома лавровые листья: эффект превзойдет ожидания – мыши уйдут навсегда

Наверное, всем знаком лавровый лист, без этой специи не обходится практически ни одно блюдо. Впрочем, листья с резким характерным ароматом можно использовать не только для приправы. Их кладут в барабан стиральной машины, тогда вещи не линяют и не теряют свой цвет. А еще они хорошо помогают в борьбе с грызунами, если есть такая проблема. Рассказываем, как избавиться от мышей с помощью лавровых листьев, ссылаясь на Shareinfo.

Как использовать лавровые листья против мышей

Мыши в поисках пищи и жилья часто наведываются в квартиры и дома. Также их достаточно много в подвалах, погребах, гаражах и огородах. И борьба с грызунами может продолжаться очень долго. Самыми распространенными методами против мышей есть яд и мышеловки. Но результат от них не очень длительный, потому что грызуны появляются снова.

Для эффективной борьбы с мышами можно использовать лавровый лист. Его запах будет отпугивать грызунов, и они больше не будут появляться в вашем доме.

Перетрите лавровые листья и разбросайте в местах, где появляются мыши. Они очень чувствительны к резким запахам, поэтому аромат лавровых листьев будет отпугивать незваных гостей. Листья можно разбрасывать в комнатах, в чулане, в гараже и погребе. А чтобы мыши больше никогда не беспокоили своим присутствием, периодически обновляйте специю, так аромат будет работать против мышей постоянно.

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