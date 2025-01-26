Разложите пакетики чая и живите спокойно: мыши и крысы навсегда покинут вашу усадьбу

В холодное время года мыши и крысы могут стать настоящей проблемой хозяев частных владений, однако от них достаточно легко избавиться.

Обычно грызуны любят переживать зиму на чердаках, в погребах, а также в сараях, гаражах, курятниках и домах. Сообразительные хозяева придумали немало действенных методов борьбы с "незваными гостями", которые портят мебель, продукты и распространяют опасные заболевания. Рассказываем о еще одном полезном лайфхаке, который поможет быстро избавиться от мышей и крыс.

Как избавиться от мышей с помощью пакетиков чая и фольги

Сначала нужно подготовить кусочки фольги примерно 10 на 10 сантиметров. Ее шорох будет отпугивать мышей, потому что фольга раздражает грызунов. На каждый кусочек фольги необходимо положить по одному использованному чайному пакетику с запахом мяты, мелиссы или лаванды. Грызуны очень не любят этих запахов, а для усиления эффекта можно добавить по несколько капель эфирного масла с этими ароматами.

Разложите чайные пакетики в тех местах, где больше всего мышей и крыс. Резкий освежающий запах будет раздражать чувствительные обонятельные рецепторы грызунов, а фольга усилит отпугивающий эффект. Чайные пакетики удерживают аромат очень долго, так что грызунам придется навсегда покинуть вашу усадьбу.

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