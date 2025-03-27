Размораживание курятины: какие методы опасны и что советуют специалисты

Размораживание курицы в воде, холодильнике или микроволновке: какой метод самый лучший? Вот что советуют специалисты.

Практически каждый домашний повар сталкивался с ситуацией, когда забыл вовремя разморозить курицу. Это задерживает ужин, ломает планы и заставляет искать способы ускоренного размораживания. Но некоторые методы могут быть опасны для здоровья.

Об этом пишет Delish.

Одна из худших идей – оставлять курицу под солнечными лучами или погружать ее в горячую воду. Это может привести к размножению бактерий, в частности сальмонеллы, способной вызвать пищевое отравление.

Чтобы избежать рисков, узнайте о лучших и безопасных методах размораживания курятины по советам эксперта по безопасности пищевых продуктов Эллен Штайнберг.

Общие правила безопасности при размораживании курятины

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Независимо от выбранного метода размораживания важно предотвратить распространение бактерий. По данным Министерства сельского хозяйства США, около 4% курятины в супермаркетах содержат сальмонеллу.

Даже в герметичной упаковке возможны микроповреждения или остатки сока от других упаковок. Поэтому:

размораживайте мясо в глубокой емкости, чтобы сок не запачкал другие продукты;

дезинфицируйте поверхности после контакта с сырым мясом;

используйте отдельную доску для нарезки мяса.

Самый безопасный метод размораживания курятины – в холодильнике

Размораживание курятины в холодильнике занимает много времени, но это единственный способ, позволяющий повторно заморозить мясо без риска.

Температура холодильника должна быть ниже 40°F (4°C).

Размещайте мясо на нижней полке, чтобы сок не попал на другие продукты.

Лучше всего ложить его поближе к задней стенке, где температура более стабильна.

Если курица лежит в холодильнике больше двух дней, ее нужно приготовить или выбросить.

Самый быстрый метод разморозить курицу – в воде

Если нужно разморозить курицу быстро, холодная проточная вода – самый лучший вариант.

Опустите мясо в миску под струю воды (до 70°F/21°C). Статическая вода менее эффективна, потому что быстро охлаждается. Не используйте горячую воду! Это нагревает наружные части мяса до опасных температур, в то время как внутри оно остается замороженным.

Некоторые куски разморозятся уже через 15 мин.

Размораживание курятины в микроволновке – нерекомендуемый метод

Микроволновая печь – наименее рекомендуемый способ:

после размораживания курицу нужно готовить немедленно;

высокочастотные волны неравномерно прогревают мясо, поэтому края могут начать готовиться, пока середина еще заморожена;

это портит текстуру и вкус мяса.

Такой метод можно использовать только в экстренных ситуациях, например, если курица будет измельчена или приготовлена в большом количестве соуса.

К слову, ранее сообщалось об условиях, при которых можно повторно замораживать мясо.