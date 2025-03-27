Размораживание курятины: какие методы опасны и что советуют специалисты

Размораживание курицы в воде, холодильнике или микроволновке: какой метод самый лучший? Вот что советуют специалисты.
Практически каждый домашний повар сталкивался с ситуацией, когда забыл вовремя разморозить курицу. Это задерживает ужин, ломает планы и заставляет искать способы ускоренного размораживания. Но некоторые методы могут быть опасны для здоровья.
Об этом пишет Delish.
Одна из худших идей – оставлять курицу под солнечными лучами или погружать ее в горячую воду. Это может привести к размножению бактерий, в частности сальмонеллы, способной вызвать пищевое отравление.
Чтобы избежать рисков, узнайте о лучших и безопасных методах размораживания курятины по советам эксперта по безопасности пищевых продуктов Эллен Штайнберг.
Общие правила безопасности при размораживании курятины
Независимо от выбранного метода размораживания важно предотвратить распространение бактерий. По данным Министерства сельского хозяйства США, около 4% курятины в супермаркетах содержат сальмонеллу.
Даже в герметичной упаковке возможны микроповреждения или остатки сока от других упаковок. Поэтому:
- размораживайте мясо в глубокой емкости, чтобы сок не запачкал другие продукты;
- дезинфицируйте поверхности после контакта с сырым мясом;
- используйте отдельную доску для нарезки мяса.
Самый безопасный метод размораживания курятины – в холодильнике
Размораживание курятины в холодильнике занимает много времени, но это единственный способ, позволяющий повторно заморозить мясо без риска.
- Температура холодильника должна быть ниже 40°F (4°C).
- Размещайте мясо на нижней полке, чтобы сок не попал на другие продукты.
- Лучше всего ложить его поближе к задней стенке, где температура более стабильна.
- Если курица лежит в холодильнике больше двух дней, ее нужно приготовить или выбросить.
Самый быстрый метод разморозить курицу – в воде
Если нужно разморозить курицу быстро, холодная проточная вода – самый лучший вариант.
Опустите мясо в миску под струю воды (до 70°F/21°C). Статическая вода менее эффективна, потому что быстро охлаждается. Не используйте горячую воду! Это нагревает наружные части мяса до опасных температур, в то время как внутри оно остается замороженным.
Некоторые куски разморозятся уже через 15 мин.
Размораживание курятины в микроволновке – нерекомендуемый метод
Микроволновая печь – наименее рекомендуемый способ:
- после размораживания курицу нужно готовить немедленно;
- высокочастотные волны неравномерно прогревают мясо, поэтому края могут начать готовиться, пока середина еще заморожена;
- это портит текстуру и вкус мяса.
Такой метод можно использовать только в экстренных ситуациях, например, если курица будет измельчена или приготовлена в большом количестве соуса.
К слову, ранее сообщалось об условиях, при которых можно повторно замораживать мясо.
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