Разница в возрасте между мужчиной и женщиной: ученые рассказали, какая нормальная, почему старшие ищут младших

Какая "идеальная" разница в возрасте для мужчин и женщин, какая "приемлемая", с какой разницей в возрасте партнеры чувствуют себя счастливым.

Отношения с большой разницей в возрасте отнюдь не новое явление, но многие в современном обществе относятся к этому с предубеждением. В то же время то, как мы представляем и определяем «идеальные отношения», меняется быстрыми темпами и требует понимания и уважения.

Вот что говорят эксперты о разнице в возрасте между мужчиной и женщиной, какие есть нюансы отношений у партнеров со значительной возрастной разницей.

Идеальная разница в возрасте для создания семьи – какую чаще всего выбирают мужчины, а какую – женщины и почему

Когда речь заходит об отношениях между мужчиной и женщиной, о сексе, важно учитывать их эволюционную функцию – продолжение человеческого рода. С этой точки зрения и происходит подсознательный поиск партнера и установление тех или иных отношений.

Поэтому неудивительно, что мужчины, как правило, предпочитают женщин в расцвете детородного возраста.

Как отмечают эволюционные психологи, способность к воспроизводству не одинакова на протяжении всей жизни у женщины и мужчины. Женщины, как известно, не могут рожать собственных детей после наступления менопаузы. В то время как мужчины "не имеют прямых биологических ограничений в своих репродуктивных способностях». Это во-первых. Следующее, что важно, женщины предпочитают мужчин, способных вкладывать ресурсы в воспитание детей. Поэтому женщины предпочитают преданные, длительные отношения и ищут партнеров, которые способны и готовы инвестировать в них и их потенциальных потомков.

Следовательно, как делают выводы психологи, возрастные отношения, когда они возникают, способствуют сценарию, когда мужчина-партнер старше женщины. Младшие женщины более репродуктивно пригодны, а пожилые мужчины обычно имеют больше ресурсов, чтобы инвестировать в свою семью и детей.

Такой вывод подтверждается различными исследованиями, в среднем мужчины предпочитают женщин, которые примерно на 2,5 года моложе их, а женщины предпочитают партнеров примерно на 3,5 года старше.

Какую разницу в возрасте для отношений считают приемлемой мужчины, а какую женщины

Когда мы спрашиваем, какую разницу в возрасте мужчины и женщины считают приемлемой, ситуация меняется. Например, исследование показало, что мужчины в среднем соглашаются на отношения с женщинами примерно на 10 лет младше и на 4,5 года старше. Женщины считают нормальными отношения с мужчинами на восемь лет старше и на пять лет моложе.

Но эти «приемлемые» пределы изменяются с возрастом. «Когда мужчины становятся старше, они принимают даже еще младших женщин, но их допустим возрастной промежуток по отношению к самому старшему партнеру, на которого они согласились бы, не связан с их собственным возрастом», — утверждают исследователи. «С другой стороны, женщины, как правило, принимают младших мужчин, когда они взрослеют, но самый старший партнер, на которого они соглашаются, уменьшается с возрастом».

По мнению авторов исследования, женщины реже вступают в отношения со старшими мужчинами, когда они становятся старше, потому что долголетие - это удел женщин, а не мужчин. В Германии, например, средняя продолжительность жизни женщин на пять лет больше, чем мужчин.

С какой разницей в возрасте партнеры чаще всего чувствуют себя счастливыми

Наверное, самый важный вопрос — с какой разницей в возрасте мужчина и женщина чувствуют себя счастливыми. Первое, что подчеркивают исследователи, отношения любого типа могут быть счастливы при правильных обстоятельствах. Однако наука предлагает подсказки о комбинациях, которые, кажется, работают лучше всего.

Исследование показало, что и мужчины, и женщины, кажется, счастливее с младшими, а не старшими супругами. Однако это преимущество счастья может быть недолгим.

С возрастом это чувство счастья уменьшается – «удовлетворенность браком уменьшается вместе с продолжительностью брака как для мужчин, так и для женщин в парах всех возрастов по сравнению с парами такого же возраста. Стираются начальные высокие уровни удовлетворенности браком, которые испытывали мужчины, замужем за младшими женами, и женщины, замужем за младшими мужчинами».

Причины уменьшения положительных чувств исследователи объясняют тем, что пары разных возрастов могут быть менее устойчивыми к помехам в отношениях, чем пары того же возраста. Однако другие исследования показывают, что пары с разницей в возрасте, которые остаются вместе, испытывают меньше ревности и проявляют более бескорыстную любовь, чем пары где партнеры одного о возраста.

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