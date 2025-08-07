Разработка семилетнего мальчика сделала из него миллионера: что он создал

Алекс Батлер создал игру Taco vs. Burrito / © dailymail.co.uk

Реклама

15-летний Алекс Батлер из Сиэтла стал миллионером, продав свою карточную игру Taco vs. Burrito, которую он изобрел в семь лет, крупной компании-производителю игрушек PlayMonster.

Об этом пишет Daily Mail.

Идея игры, где игроки соревнуются, кто приготовит самое ценное блюдо, возникла у Алекса «случайно», хотя он даже не любил так или бурито. Парень много играл в карточные игры с семьей и решил создать собственную. Его мать, серийная предпринимательница Лесли Пирсон, поначалу скептически относилась к идее сына, но Алекс настоял на тестировании прототипа.

Реклама

От кафе до бестселлера Amazon

Мать решила помочь сыну, запустив онлайн сбор средств для производства. Они планировали собрать 200 долларов, но уже за день получили более 1000 долларов, а в конце концов — 25 000 долларов. Рост спроса побудил родителей создать собственную компанию Hot Taco Inc., где Алекс имел контрольный пакет акций.

Первая партия игры на 25-30 тысяч долларов, размещенная на Amazon, быстро распродалась, и к концу года семья заработала почти 1,1 миллиона долларов. В общей сложности Алекс продал 1,5 миллиона копий своей игры, которая в свое время была бестселлером на Amazon.

Карточная игра Taco vs. Буррито. / © dailymail.co.uk

В конце концов игра стала слишком масштабной для семейного бизнеса, и семья решила продать ее компании PlayMonster, которая планирует расширить линейку и выйти на новые рынки.

Сам Алекс, по его словам, «хотел получить как можно больше денег» от продажи, теперь планирует инвестировать средства и, возможно, купить «Lambo».

Реклама

Напомним, из бездомного к успешному предпринимателю, зарабатывающему сотни тысяч долларов в год — история Майкла Брэндона Поупа из Лас-Вегаса является примером невероятной устойчивости. В 26 лет, не имея высшего образования, он не просто изменил свою жизнь, но и обеспечил будущее своей семье, которая в свое время потеряла все.