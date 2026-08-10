Разрешено ли рыбачить и находиться у водоема во время комендантского часа

Правила рыбалки во время комендантского часа / © Фото из открытых источников

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Рыбалка во время военного положения имеет свои особенности, ведь соблюдение общих правил любительского рыболовства не всегда означает, что у водоема можно находиться круглосуточно. Если на территории действует комендантский час, следует учитывать и ограничения, установленные именно для этого региона. Специалисты отмечают: перед поездкой на рыбалку важно проверить не только то, разрешен ли улов, но и можно ли находиться на берегу или пользоваться водоемом в выбранное время. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Есть ли единые правила для всех областей

Общего запрета на любительское рыболовство по всей Украине на период военного положения нет. В то же время, конкретные ограничения могут отличаться в зависимости от области, громады или даже отдельного водоема.

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Дополнительные правила по соображениям безопасности могут вводить областные военные администрации, военное командование и органы местного самоуправления в пределах предоставленных им полномочий.

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Поэтому ситуация, разрешенная в одном регионе, не обязательно будет такой же в другом.

Можно ли находиться у водоема после начала комендантского часа

Комендантский час предусматривает ограничение пребывания людей в общественных местах в течение определенного времени. Если берег или сам водоем находятся на территории, где действует такой режим, пребывание там без законных оснований может рассматриваться как нарушение.

Не имеет принципиального значения, чем занимается человек. Запрет может касаться как рыбалки, так и обычного пребывания у воды.

Например, в Киеве комендантский час установлен с 00:00 до 05:00. В этот период пребывания на улицах и в общественных местах, в частности у водоемов, допускается только при наличии соответствующих законных оснований или специального разрешения.

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Приехать в комендантский час недостаточно

Среди рыбаков существует мнение, что если человек приехал на водоем еще до начала комендантского часа, он может оставаться там до утра.

Однако сам факт прибытия к началу ограничений не означает автоматического разрешения оставаться на территории после их введения.

Следует учитывать режим, действующий в конкретном населенном пункте или области, а также все дополнительные решения местных властей и военного командования.

Почему в разных регионах ограничения отличаются

Ситуация безопасности в областях Украины разная. Именно поэтому местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения доступа к водоемам.

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На некоторых территориях могут временно запрещать посещение берегов, ограничивать доступ к отдельным водоемам или устанавливать временные ограничения. Также могут действовать специальные правила использования лодок и других плавсредств.

Отдельные участки водоемов по решению уполномоченных органов могут быть полностью закрыты для посещения. Важно, что такие правила не являются неизменными. Их могут пересматривать в соответствии с ситуацией с безопасностью.

Какие документы следует иметь рыбаку

Если рыбалка на конкретном водоеме разрешена и никаких дополнительных ограничений нет, перед поездкой следует позаботиться о необходимых документах.

Прежде всего желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если используется лодка или другое плавсредство, необходимы также соответствующие регистрационные документы, если его использование на этом водоеме разрешено.

В случаях, когда закон предусматривает специальные разрешения на соответствующий вид использования водных биоресурсов, они также должны быть в наличии.

В ходе проверки представители рыбоохраны могут проверить документы, снасти, улов, соблюдение суточной нормы и законность использования орудий лова рыбы. Если к проверке привлечены сотрудники полиции, они действуют в соответствии со своими полномочиями.

Где проверять актуальную информацию

Перед поездкой не стоит полагаться только на сообщения в социальных сетях или слова других рыболовов. Ограничения могут изменяться, поэтому актуальные правила лучше проверять непосредственно в официальных источниках.

Следует обратить внимание на сообщения соответствующей областной военной администрации, информацию территориального управления Госрыбагентства и решения местных органов власти относительно конкретного водоема.

Именно там можно узнать о временном закрытии водоемов, ограничении доступа к берегам, правилах использования плавсредств и других актуальных запретах.

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