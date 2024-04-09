"Разрыхляет" землю мгновенно: больше не будете брать в руки лопату и копать грядки

Перед высадкой овощей почву на грядках нужно разрыхлить. Но для этого не обязательно копать землю или вносить компост. Существует более "чистое" средство.

Когда речь идет об уходе за садом и огородом, огородники всегда пытаются найти эффективные и простые методы увеличения урожайности и здорового роста культур. Именно для этого в грунт на грядках вносят навоз. Он помогает "разрыхлить" землю.

Однако, говорят профессионалы, существует лучший способ подкормить участок. Речь идет о костной муке, или, как ее часто называют, фосфоазотин.

Костная мука — материал, получаемый после переработки костей животных, обычно крупного рогатого скота и свиней. Когда кости перемалываются, то приобретают консистенцию белого порошка с легким желтоватым оттенком.

Почему костная мука эффективна для "рыхления" земли и подкормки растений? В первую очередь, оно богато фосфором (содержание может достигать от 15 до 35%). Это вещество является одним из ключевых элементов для здорового роста растений, их цветения и правильного развития корневища. Костная мука из-за высокого содержания фосфора становится прекрасным вариантом подкормки как для овощных культур, так и садовых ягод.

Более того, такое удобрение медленно разлагается, а потому растения получают питательные вещества в течение длительного периода времени. Поэтому они растут устойчиво и равномерно, не имеют стрессов из-за нехватки минералов.

Конечно, костная мука дополнительно улучшает структуру почвы. То есть земля становится рыхлой, увеличивается ее воздухо- и водопроницаемость. А это, в свою очередь, позволяет корневой системе растений получать доступ к требуемому количеству воды и кислорода.

Ну и, немало важно то, что его гораздо проще вносить в почву.

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