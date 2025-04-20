Чем подкормить розы, чтобы пышно цвели / © www.freepik.com/free-photo

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Наверное, каждой хозяйке известно, что роза — достаточно прихотливый цветок, который требует тщательного ухода. И чтобы кусты выпустили много бутонов и цвели до самой осени, их надо правильно подкармливать. Ведь эти цветы нуждаются в сбалансированных удобрениях именно весной, в период активного роста и развития. Профессиональные флористы раскрыли проверенную временем подкормку, которой пользуются на протяжении десятилетий. Рассказываем, чем подкормить розы, чтобы они непрерывно цвели весь сезон.

Чем подкормить розовые кусты для пышного цветения: советы экспертов

Профессиональные флористы подчеркивают, что одним из лучших удобрений для розовых кустов является обычный птичий помет. Для приготовления питательного эликсира необходимо растворить птичий помет в воде, соблюдая пропорцию 1:20. Чтобы все ценные микроэлементы и питательные вещества перешли в жидкость, ей нужно дать настояться в течение пяти суток. Затем полученный концентрат необходимо развести водой повторно в соотношении 1:3 соответственно.

Поливать розы этой подкормкой необходимо тогда, когда среднесуточная температура будет составлять 12-15 градусов, а земля прогреется до семи. Это удобрение будет стимулировать розовые кусты к росту и развитию после зимы, поможет им набраться сил и энергии для обильного и продолжительного цветения.

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