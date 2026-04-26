Розы считаются королевами сада, но даже самые лучшие сорта не дадут обильного цветения без правильного питания. Многие садоводы замечают, что куст растет, но бутонов мало и они быстро опадают. Причина часто кроется в недостатке простых питательных веществ, которые можно легко дать растению даже без дорогих удобрений. Существуют доступные средства, которые после разбавления водой способны заставить розовые кусты постоянно выпускать бутоны.

Дрожжевой раствор. Дрожжи стимулируют развитие корневой системы и активизируют микрофлору почвы. После полива таким составом розы быстрее формируют новые побеги и закладывают больше бутонов. Чтобы получить раствор, 10 г сухих дрожжей смешивают с литром теплой воды и чайной ложкой сахара, после чего смесь оставляют на 3 часа для активации процессов брожения. Далее концентрат разводят в 7 литрах воды и применяют для полива под корень.

Древесная зола для обильного цветения. Зола — природный источник калия и фосфора, которые отвечают именно за цветение. Она укрепляет растение и помогает формировать большое количество бутонов. Чтобы сделать питательный настой, стакан золы заливают 10 литрами горячей воды и оставляют настаиваться примерно на сутки, иногда перемешивая. После этого жидкость аккуратно используют для полива под корень.

Настой банановых шкурок. Банановая кожура содержит калий, который оказывает непосредственное влияние на качество и длительность цветения. Для получения питательного настоя берут 2 шкурки, заливают тремя литрами воды и выдерживают в темном месте до 4 дней. После настаивания процеживают жидкость и перед использованием разбавляют водой в равных пропорциях.