Разведите колу в моющем средстве – получите универсальный очиститель: секрет уборщиц из отеля

Узнайте, как сделать мощное чистящее средство из доступных ингредиентов, которое быстро очистит посуду, сантехнику и поможет избавиться даже от самых сложных загрязнений.

Большинство из нас регулярно используют моющие средства для посуды, поэтому важно знать, как повысить их эффективность. Сегодня предлагаем интересный метод, который позволит справиться даже с самыми сложными загрязнениями.

Для создания этого средства нужно смешать 100 мл жидкого моющего средства для посуды и 100 мл колы. Хорошо размешайте ингредиенты и отложите смесь. Отдельно подготовьте раствор из 50 мл теплой воды, 1 столовой ложки соды и 1 столовой ложки соли, хорошо размешайте. После этого соедините оба раствора. Чтобы удобнее использовать, перелейте смесь в бутылку с дозатором.

Это средство прекрасно справляется с масляными загрязнениями на посуде, кастрюлях и сковородках. Его наносят на грязные поверхности так, чтобы оно не стекало, а затем накрывают бумажными полотенцами или тканью. Оставляют смесь на время, чтобы она размягчила жир, после чего оттирают загрязнение губкой или металлическим скребком.

Средство также эффективно очищает ванную комнату. Им можно мыть смесители, раковины, ванну, плитку и даже душевые кабины. Для лучшего результата смачивают бумажные полотенца или ткань раствором и накрывают загрязненные участки. Через 15 минут легко оттирают загрязнение губкой или щеткой, после чего поверхность ополаскивают водой и вытирают досуха.

Это средство также идеально подходит для чистки унитаза. Его нужно налить в унитаз и оставить на время – чем дольше, тем лучше. Лучше оставить его на ночь или перед выходом на работу. Это позволит без труда избавиться от известкового налета, неприятных запахов и других загрязнений.

Средство не только эффективно, но и имеет приятный аромат. Его приготовление занимает минимум времени, а результат вас приятно удивит. Стоит попробовать этот метод, чтобы сделать уборку проще и приятнее.

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