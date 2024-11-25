Разведите в воде популярное лекарство и получите отличное средство для уборки: о чем идет речь

Речь идет об ацетилсалициловой кислоте. Как пишут в издании House Digest, она является "маленьким помощником", который способен улучшить разнообразные процессы: от мытья пола до отбеливания вещей. Нужно только знать, как правильно использовать это средство.

Чтобы поддерживать пол в идеальном состоянии, нужно тратить немало времени и усилий. Ведь она страдает от износа, загрязнений и появления царапин. В специальных средствах для мытья полов содержится немало химических элементов, но ацетилсалициловая кислота может с легкостью их все заменить.

Для приготовления раствора для мытья полов растворите в 2 л теплой воды 4-5 таблеток. Тщательно размешайте, а затем просто вымойте пол полученной смесью.

Ацетилсалициловая кислота также может помочь очистить забитые стоки. Вам даже не придется прикладывать усилия, ведь таблетка справится со всем сама.

Чтобы приготовить раствор для очистки забитых стоков, бросьте прямо в раковину несколько таблеток ацетилсалициловой кислоты, а сверху залейте несколькими столовыми ложками горячего столового уксуса. Вы сразу увидите химическую реакцию по выделению углекислого газа. Подождите до 10 минут, а затем влейте в раковину кипяток. Забитые стоки сразу очистятся.

Если вы столкнулись с тем, что когда-то ослепительно белые вещи стали тусклыми и отдают желтизной, то вам снова на помощь придет ацетилсалициловая кислота.

Приготовьте раствор для стирки белых вещей из 4 л воды и 2 таблеток кислоты в достаточно глубокой емкости, например миске. Затем замочите в смеси выцветшие вещи на ночь. Желтизна и тусклость должны исчезнуть к утру. Вам нужно будет только прополоскать вещи в чистой воде, а затем высушить их.

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