Развенчиваем 5 мифов о котиках: чем они могут навредить вашему любимцу

Некоторые мифы о домашних кошках не несут никакой угрозы и даже становятся предметом для большого количества шуток. Но есть информация, к которой нужно относиться осторожно, чтобы не навредить своему пушистику. От каких убеждений относительно кошек следует воздержаться, чтобы не нанести вред животному, – читайте дальше.

Миф №1: кошке не навредит падение с высоты

Не стоит верить в то, что когда кошка упадет с высоты, то она просто приземлится на свои четыре лапы и живая-здоровая вернется домой. Да, есть такие случаи, когда коты, приземляясь с высоты на землю, отделывались просто испугом. Но очень часто прогулки кошек у распахнутых окон или балконных дверей заканчиваются трагически. Поэтому нужно осторожно относиться к непроверенным фактам, иначе вашего любимца не спасут даже девять его жизней.

Миф №2: коты очень злопамятны

Если ваш котик начал ходить в туалет в вашу обувь или за диван, не стоит думать, что он делает на зло. Это очень распространенный миф, подкрепленный многими мемами в соцсетях. Как и все животные, коты живут инстинктами, поэтому у них отсутствует малейшее представление о мести. К этому следует отнестись очень серьезно, так как такое поведение может служить причиной болезни. Или вашему пушистику просто не нравится наполнитель его лотка. В любом случае, нужно найти причину самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Миф №3: коты – это асоциальные животные

Такая информация совсем не подтверждена действительностью. Поскольку ваш домашний питомец также требует внимания, воспитания и игр. Наверное, от постоянного прижимания к груди кошка будет не в восторге, но это не значит, что о ней можно вообще забыть. Или позволять делать то, что вздумается животному. Такое отношение приводит к агрессивному поведению у кошки. Она может прыгать по мебели, драть обои, будить своих хозяев ночью и громко мяукать, требуя внимания. Если кот будет постоянно находиться в таком стрессовом состоянии, это плохо повлияет на его здоровье и скажется на нервах хозяев.

Миф №4: домашнего котика можно не прививать

Даже если домашний любимец никогда не был на улице, ему все равно необходима прививка. Инфекцию с улицы может занести сам хозяин, его друзья или родственники. Или другие домашние животные, гуляющие за пределами квартиры или дома, например, собака.

Миф №5: котам можно есть то, что едят хозяева

Чтобы давать своему коту еду со стола, нужно хорошо знать: можно ли ему такое, не повредит ли кусочек колбасы вашему пушистику. Прежде чем кормить кота обычной пищей, следует проконсультироваться с ветеринарами: что можно есть вашему любимцу и в каком количестве. Специалист учтет все потребности вашего животного в полезных микроэлементах и составит меню. Поскольку кот также нуждается в сбалансированном питании с содержанием белков, жиров, углеводов и необходимых микроэлементов.

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