Найдите три отличия / © Mixnews

Реклама

Перед вами изображение вещей, которые вынули из туристического рюкзака. На зеленом фоне аккуратно разложены предметы:

Найдите три отличия / © Mixnews

керосиновая лампа;

металлическая кружка;

моток веревки;

компас;

складной нож;

небольшой молоток.

Кажется, что все идентично, но это иллюзия. На второй картинке скрыто три хитрых отличия. Сможете ли вы найти их, пока таймер отсчитывает 20 секунд?

Вызов на скорость: уложитесь ли вы в 20 секунд

Найдите три отличия / © Mixnews

Включите таймер и начинайте поиск! Главное, сохранять баланс: не спешить, но и не засиживаться. Включите режим «детектива»: внимательно присматривайтесь к деталям — форме, цвету и расположению предметов.

Реклама

Нашли все три отличия менее чем за 20 секунд? Поздравляем! Это может свидетельствовать о высоком уровне IQ, быстрой реакции и великолепной зрительной памяти.

Почему полезно играть в «Найди отличия»

Такие упражнения — это не просто детское развлечение. Исследования доказывают, что они помогают:

тренировать внимательность к деталям;

улучшать концентрацию;

ускорять обработку информации мозгом;

развивать умение сосредотачиваться в подходящий момент.

А еще они доставляют удовольствие от маленьких побед, когда вы «переиграли» картинку и нашли скрытые секреты.

Если не получилось сразу — не сдавайтесь

Не смогли уложиться в 20 секунд? Это нормально. Попробуйте еще раз — иногда глазам просто нужно привыкнуть к картинке. Чтобы было еще интереснее, поделитесь задачей с друзьями и проверьте, кто из вас самый внимательный.