Жена и супруг имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Но есть имущество, которое законодатель относит к частной собственности каждого из супругов. Это то имущество, которое принадлежит только одному из супругов и не подлежит разделу в случае расторжения брака в Украине.

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, действует простое правило: все имущество, купленное во время брака, считается общим.

Это означает, что независимо от того, кто зарабатывал больше или на кого оформлены покупки, права обоих на уровне.

К общему имуществу обычно относятся:

транспортные средства и техника

доходы, полученные во время брака

мебель, бытовая техника и другое движимое имущество

деньги на банковских счетах и сбережения

бизнес или доли в предпринимательской деятельности

недвижимость, купленная во время брака — квартиры, дома, земельные участки

Какое имущество не делится:

Все, что вы имели до официальной регистрации отношений, то есть имущество, получено в брак

Имущество, приобретенное за время брака на основании договора дарения или в порядке наследования

Имущество, приобретенное за личные средства

Вещи индивидуального использования

Премии, награды, страховые выплаты, полученные за личные награды

Жилье, приватизированное одним из супругов во время брака

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ближайшие месяцы появится возможность расторгнуть брак в приложении «Дія». Сейчас сервис находится на финальном этапе разработки, а нормативную базу для его внедрения уже приняло правительство.