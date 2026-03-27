Развод — какое имущество супругов нельзя разделить

Когда общий жизненный путь завершается, имущественные вопросы часто превращаются в острый конфликт.

Развод – это не просто формальность с документами

© pexels.com

Жена и супруг имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Но есть имущество, которое законодатель относит к частной собственности каждого из супругов. Это то имущество, которое принадлежит только одному из супругов и не подлежит разделу в случае расторжения брака в Украине.

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, действует простое правило: все имущество, купленное во время брака, считается общим.

Это означает, что независимо от того, кто зарабатывал больше или на кого оформлены покупки, права обоих на уровне.

К общему имуществу обычно относятся:

  • транспортные средства и техника

  • доходы, полученные во время брака

  • мебель, бытовая техника и другое движимое имущество

  • деньги на банковских счетах и сбережения

  • бизнес или доли в предпринимательской деятельности

  • недвижимость, купленная во время брака — квартиры, дома, земельные участки

Какое имущество не делится:

  • Все, что вы имели до официальной регистрации отношений, то есть имущество, получено в брак

  • Имущество, приобретенное за время брака на основании договора дарения или в порядке наследования

  • Имущество, приобретенное за личные средства

  • Вещи индивидуального использования

  • Премии, награды, страховые выплаты, полученные за личные награды

  • Жилье, приватизированное одним из супругов во время брака

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ближайшие месяцы появится возможность расторгнуть брак в приложении «Дія». Сейчас сервис находится на финальном этапе разработки, а нормативную базу для его внедрения уже приняло правительство.

