- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 2 мин
Развод — какое имущество супругов нельзя разделить
Когда общий жизненный путь завершается, имущественные вопросы часто превращаются в острый конфликт.
Жена и супруг имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Но есть имущество, которое законодатель относит к частной собственности каждого из супругов. Это то имущество, которое принадлежит только одному из супругов и не подлежит разделу в случае расторжения брака в Украине.
Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, действует простое правило: все имущество, купленное во время брака, считается общим.
Это означает, что независимо от того, кто зарабатывал больше или на кого оформлены покупки, права обоих на уровне.
К общему имуществу обычно относятся:
транспортные средства и техника
доходы, полученные во время брака
мебель, бытовая техника и другое движимое имущество
деньги на банковских счетах и сбережения
бизнес или доли в предпринимательской деятельности
недвижимость, купленная во время брака — квартиры, дома, земельные участки
Какое имущество не делится:
Все, что вы имели до официальной регистрации отношений, то есть имущество, получено в брак
Имущество, приобретенное за время брака на основании договора дарения или в порядке наследования
Имущество, приобретенное за личные средства
Вещи индивидуального использования
Премии, награды, страховые выплаты, полученные за личные награды
Жилье, приватизированное одним из супругов во время брака
Ранее сообщалось, что в Украине уже в ближайшие месяцы появится возможность расторгнуть брак в приложении «Дія». Сейчас сервис находится на финальном этапе разработки, а нормативную базу для его внедрения уже приняло правительство.