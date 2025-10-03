Реакция удивила: хозяин дал котам "самое отвратительное блюдо в мире", а они попросили добавки (видео)

Кошки заинтересовались шведским деликатесом / © скриншот с видео

Реклама

Шведский блогер Альбин, занимающийся разведением кошек породы мейн-кун, решил порадовать своих пушистиков сюрстремингом. Пользователи сети были поражены тем, что котики не проявили отвращения к стойкому запаху блюда.

Некоторые из пушистых заинтересовались деликатесом и потом спокойно его ели, даже из удовольствия, как это видно в ролике блоггера в Youtube.

Видео шведского блогера стало популярным и набрало более 270 тысяч просмотров. За кадром мужчина рассказывает, что решил протестировать реакцию молодых мейн-кунов на этот знаменитый деликатес, часто осматриваемый разными влоггерами.

Реклама

На видео видно, что котики проявили интерес к блюду в банке. Когда Альбин открывал ее, один из пушистиков по кличке Антонио сразу начал лакомиться жидкостью из банки.

Затем швед достал маринованую селедку и нарезал небольшими кусочками, чтобы кошки смогли лучше разжевать рыбу. Далее можно видеть, что пушистики активно угощали «самым отвратительным блюдом мира», не выражая отвращения к запаху и вкусу.

Альбин добавляет, что из трех котиков — Антонио, Луны и Фреи — именно первый больше других наелся этим блюдом. Двое других куда сдержаннее отреагировали на сюрстреминг, но тоже немного полакомились известным деликатесом.

Что пишут пользователи

В комментариях к ролику пользователи отметили неожиданную реакцию кошек на нее. Больше поддержки получили следующие комментарии:

Реклама

«Черт побери, несмотря на лучшее обоняние в 100 раз человеческое, им все равно, и они ели»;

«Просто селедка была свежей. Многие делают осмотры покупают протухшую рыбу»;

«Коты в Швеции едят шведское… И видите, им что бы ни было»;

«Зря переживаете. Кошки немного поели, а вы думали, что они все будут есть? Рыба же очень соленая»;

«Кажется, у нас есть победители в этом челендже».

Сюрстреминг — это шведское традиционное блюдо, которое представляет собой ферментированную (сброженную) сельдь с чрезвычайно сильным, характерным запахом, который считается самой вонючей пищей в мире. Из-за длительной ферментации, которая происходит даже после упаковки в банки, консервы могут сдуваться, а сам процесс открытия банки требует осторожности и лучше проводить на свежем воздухе во время ветра, информирует Википедия.

Раньше мы писали о кошачьих привычках, которые могут вас удивить.