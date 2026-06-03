Реально ли открыть дверь самолета в полете: исследователи объяснили (видео)

Самолет / © Unsplash

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Попытка пассажира открыть аварийный выход во время полета на борту лайнера авиакомпании Frontier Airlines, приведшей к экстренной посадке в Майами, вызвала дискуссии по безопасности пассажирских самолетов. Однако, как свидетельствуют законы физики и технические регламенты авиастроения, открыть двери герметичной кабины на большой высоте усилиями человека физически невозможно.

Об этом пишет Unilad.

По данным аэрокосмических экспертов, препятствием для этого колоссальная разница между высоким давлением внутри салона самолета и низким атмосферным давлением извне. На крейсерской высоте около 11 000 метров (36 000 футов) внутреннее давление действует как механический замок, плотно прижимая дверь к фюзеляжу. Чтобы преодолеть это сопротивление, человеку пришлось бы приложить силу, эквивалентную весу более 10 800 килограммов (24 000 фунтов).

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Старший преподаватель аэрокосмической инженерии в Университете Суррея доктор Дэвид Берч объяснил, что конструкция современных самолетов рассчитана на максимальную безопасность даже в критических ситуациях.

«Требованием летной пригодности также является то, что самолет должен иметь возможность безопасно летать и приземляться с открытой дверью, и что в случае открытия во время полета дверь не должна представлять опасность для пассажиров или самолета», — отметил Берч.

По словам ученого, в случае маловероятной разгерметизации или повреждения конструкции двери в воздухе, экипаж действует по четкому протоколу безопасности: пилот объявляет чрезвычайную ситуацию и немедленно начинает аварийное снижение, чтобы уменьшить разницу давления в кабине.

Во время этого инцидента действия пассажира включили сигнал тревоги в кабине пилотов — угрозы для самолета не было. Однако из-за агрессивного поведения мужчины и нападения на людей рейс пришлось экстренно посадить, а самого хулигана арестовала полиция.

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Напомним, пассажирский рейс авиакомпании United Airlines из Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку вынужден был экстренно вернуться в США после инцидента на борту самолета, связанного с подозрительным Bluetooth-устройством.

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