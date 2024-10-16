Реально очищает сковороду от нагара: неожиданное домашнее средство из подручных ингредиентов

В Сети показали новый способ очистки сковородок от реально работающего нагара.
Если вы будете пользоваться сковородкой долгое время, то на ней может появиться неприятный черный нагар, довольно трудно удалить. Обычное моющее средство здесь не поможет. Но в TikTok показали интересный домашний метод борьбы с нагаром на сковороде.
Оказывается, вам понадобится такой привычный для каждого продукт, как зубная паста. Чтобы приготовить домашнее чистящее средство сковородки от нагара, смешайте 0,5 л кока-колы, 2 ст. ложки любой жидкости для мытья посуды и 2 ст.л. ложки зубной пасты. Зубную пасту можно брать даже самую дешевую, а не ту, которой вы чистите зубы.
Хорошо взболтайте средство, чтобы все компоненты смешались. Жидкость для посуды будет растворять въевшийся в поверхность сковородки жир, зубная паста будет выступать мягким абразивом, а кока-кола станет превосходным кислотным растворителем. Содержащаяся в этом популярном напитке кислота способна разрушить даже самые стойкие загрязнения. Ее, как известно, даже используют в обиходе для удаления ржавчины.
Перед тем, как начинать мыть сковороду, подождите, чтобы вода немного осела в бутылке. Поскольку через газы после открытия крышки все содержимое может получиться. Теперь нанесите смесь на сковороду с чёрным нагаром, оставьте на 1-2 минуты, а затем потрите скребком.
Если сковорода очень загрязнена, а жировые отложения устойчивы, оставляйте средство на не менее 15 минут. За это время все вещества точно проникнут внутрь пятен и смогут разъесть их.
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