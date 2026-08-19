Ребенок постоянно плачет: врач объяснил, стоит ли родителям волноваться

Младенец / © pixabay.com

Реклама

Родители 8-месячного мальчика обратились к врачам из-за его постоянного плача и беспокойства. Ребенка обследовали несколько раз, однако никаких проблем со здоровьем не обнаружили.

Об этом говорится в материале egeszsegkalauz.

Реклама

«Он очень плаксивый»: что беспокоило родителей

Мама рассказала, что ее сын родился путем кесарева сечения и получал исключительно грудное молоко. Приблизительно к шести месяцам он часто плакал, плохо спал днем и успокаивался преимущественно в слинге.

Реклама

У ребенка тоже был рефлюкс. Мама в течение шести месяцев соблюдала диету без молочных продуктов, яиц и масла, после чего постепенно вернула эти продукты в рацион — симптомы не вернулись.

Из-за постоянного плача родители обращались к разным специалистам. Малыша делали УЗИ брюшной полости, его осматривал педиатр, он проходил занятие по методу Дэйвена. Однако все обследования показали, что ребенок здоров.

Несмотря на это, малыш до сих пор остается неспокойным.

«Мы все еще не можем пойти с ним куда-то так, чтобы не нервничать, когда он начнет плакать», — рассказала мама.

Реклама

По ее словам, днем ребенок засыпает только в специальных качелях, а ночью просыпается около трех раз. В то же время мальчик развивается по возрасту: в шесть месяцев начал ползать, а сейчас уже пытается становиться на четвереньки.

Родители спросили у врачей, нужно ли проводить дополнительные обследования и что может быть причиной такого поведения.

Врач объяснил, почему ребенок может часто плакать

Специалист ответил, что по описанию поведение мальчика может быть вполне нормальным для его возраста. По мнению врача, у ребенка может быть более чувствительный темперамент, чем у других детей.

«Совершенно нормально, если 8-месячный младенец так себя ведет. Да, возможно, он имеет более чувствительный темперамент, чем другой ребенок — это врожденная особенность, и родителям нужно к нему приспособиться. Не стоит сравнивать его с другими детьми», — отметил врач.

Реклама

По его словам, такая чувствительность в будущем может стать преимуществом.

Отдельно специалист обратил внимание на возраст ребенка. В 8 месяцев у малышей часто начинается период сепарационной тревоги — ребенок особенно остро реагирует на отсутствие родителей и может постоянно стремиться быть рядом с мамой.

«В 8 месяцев длится период сепарационной тревоги — многие мамы даже в туалет ходят вместе с младенцем», — объяснил врач.

Он также подчеркнул, что родители не сделали ничего неправильного, а предыдущий рефлюкс не обязательно связан с нынешним поведением ребенка.

Врач посоветовал обратить внимание не только на ребенка

Специалист также отметил, что маме стоит поработать с собственной тревожностью, ведь постоянное беспокойство из-за плача ребенка вполне понятно, но может сильно истощать родителей.

«Вашу тревогу, вполне понятную неуверенность, также стоит уменьшить — с помощью психолога», — посоветовал врач.

Он также призвал родителей не сравнивать свою жизнь с картинками других семей в соцсетях.

«Большинство не ездит в отпуск с 8-месячным ребенком, потому что, если отбросить три улыбающиеся фотографии в Facebook, все это может быть сплошным стрессом», — отметил специалист.

В заключение он посоветовал родителям не торопиться и жить в собственном темпе.

«Живите в своем темпе — в следующем году все равно все будет иначе», — подытожил врач.

Напомним, ранее речь шла о том, что в Киеве мужчина с 5-месячным ребенком на руках в последний момент отбежал от дома перед попаданием вражеского дрона. Отец упал и накрыл младенца собой, спас его от обломков.

Новости партнеров

Новости партнеров