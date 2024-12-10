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Рецепт классической кутьи на Рождество, почему ее готовят на зимние праздники

Рецепт классической кутьи на Рождество, почему ее готовят на зимние праздники

Кутья на Святой вечер

Кутья — почему ее готовят на зимние праздники и не только, рецепт правильной кутьи

Как свидетельствуют многие источники, название "кутья" происходит от греческого "koukia" или "kukkia", что переводится, как "вареное зерно" и не зря, основу кутьи составляет зерно.

Кутью, точнее ее разные виды готовят в период зимних праздников, поминальную кутью — независимо от времен года.

  • На Святой вечер, 24 декабря готовят богатую кутью. Это постная кутья со многими составляющими.
  • Перед Новым годом готовится щедрая кутья. Уже может быть скоромной, с добавлением сливочного масла, сливок или молока.
  • В канун Крещения готовится голодная кутья, преимущественно из зерна и подсластителей.
  • Черная кутья готовится на поминки.

Почему кутья на Рождество

Кутья имеет символическое значение, функция кутьи как обрядового блюда – поминальная. Таким образом, мы поминаем наших умерших предков. Соответственно, они на Рождество тоже приходят к нам в дом, чтобы отведать кутью.

Рецепт кутьи

Чтобы приготовить вкусную кутью, нужно знать правильный рецепт приготовления.

Ингредиенты:

  • Зерна пшеницы – 400 граммов

  • Изюм без косточек – 200 граммов

  • Грецкие или другие орехи – 200 граммов

  • Семена мака – 100 граммов

  • Жидкий мед – 4 столовые ложки

  • Соль – одна щепотка

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Если вы используете нешлифованную пшеницу, ее следует залить холодной водой и оставить на несколько часов, а еще лучше — на ночь. Утром слейте воду и переложите зерна пшеницы в сотейник или кастрюлю с толстым дном.

  • Налейте холодную питьевую воду в пропорции на один стакан пшеницы, нужно три стакана воды. Подсолите.

  • Поставьте посуду с пшеницей на огонь, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите, прикрыв крышкой. При необходимости доливайте чистую питьевую воду.

  • Пока варится пшеница, можно подготовить остальные ингредиенты.

  • Семена мака промойте и залейте 500 мл чистой холодной воды. Поставьте его на средний огонь. Доведите до кипения и снимите с огня. Накройте кастрюлю с маком крышкой и отставьте на полчаса.

  • Орехи можно также использовать фундук, миндаль даже арахис подсушите на чистой сковороде.

  • Запаренный мак измельчите с помощью кухонного комбайна или  блендера.

  • Добавьте в получившуюся массу мед и перемешайте.

  • Изюм залейте кипятком на 5 минут.

  • Когда пшеница станет мягкой – основа кутьи готова. Если осталось достаточно воды, слейте ее.

  • Добавьте в нее мак с медом, орехи и изюм. Тщательно перемешайте.

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