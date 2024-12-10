Рецепт классической кутьи на Рождество, почему ее готовят на зимние праздники

Кутья — почему ее готовят на зимние праздники и не только, рецепт правильной кутьи
Как свидетельствуют многие источники, название "кутья" происходит от греческого "koukia" или "kukkia", что переводится, как "вареное зерно" и не зря, основу кутьи составляет зерно.
Кутью, точнее ее разные виды готовят в период зимних праздников, поминальную кутью — независимо от времен года.
- На Святой вечер, 24 декабря готовят богатую кутью. Это постная кутья со многими составляющими.
- Перед Новым годом готовится щедрая кутья. Уже может быть скоромной, с добавлением сливочного масла, сливок или молока.
- В канун Крещения готовится голодная кутья, преимущественно из зерна и подсластителей.
- Черная кутья готовится на поминки.
Почему кутья на Рождество
Кутья имеет символическое значение, функция кутьи как обрядового блюда – поминальная. Таким образом, мы поминаем наших умерших предков. Соответственно, они на Рождество тоже приходят к нам в дом, чтобы отведать кутью.
Рецепт кутьи
Чтобы приготовить вкусную кутью, нужно знать правильный рецепт приготовления.
Ингредиенты:
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Зерна пшеницы – 400 граммов
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Изюм без косточек – 200 граммов
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Грецкие или другие орехи – 200 граммов
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Семена мака – 100 граммов
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Жидкий мед – 4 столовые ложки
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Соль – одна щепотка
Пошаговый рецепт приготовления:
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Если вы используете нешлифованную пшеницу, ее следует залить холодной водой и оставить на несколько часов, а еще лучше — на ночь. Утром слейте воду и переложите зерна пшеницы в сотейник или кастрюлю с толстым дном.
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Налейте холодную питьевую воду в пропорции на один стакан пшеницы, нужно три стакана воды. Подсолите.
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Поставьте посуду с пшеницей на огонь, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите, прикрыв крышкой. При необходимости доливайте чистую питьевую воду.
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Пока варится пшеница, можно подготовить остальные ингредиенты.
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Семена мака промойте и залейте 500 мл чистой холодной воды. Поставьте его на средний огонь. Доведите до кипения и снимите с огня. Накройте кастрюлю с маком крышкой и отставьте на полчаса.
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Орехи можно также использовать фундук, миндаль даже арахис подсушите на чистой сковороде.
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Запаренный мак измельчите с помощью кухонного комбайна или блендера.
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Добавьте в получившуюся массу мед и перемешайте.
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Изюм залейте кипятком на 5 минут.
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Когда пшеница станет мягкой – основа кутьи готова. Если осталось достаточно воды, слейте ее.
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Добавьте в нее мак с медом, орехи и изюм. Тщательно перемешайте.
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