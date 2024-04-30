Рецепт легендарной паски от Дарии Цвек: это что-то непревзойденное

Дарья Яковлевна Цвек является легендарной фигурой в украинской культуре. В советские времена, Дарию Цвек называли «волшебницей кулинарии» и «художником кулинарного жанра». Она автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых, наверное, самая известная «Сладкое печенье», которую издавали 9 раз. Эта книга, дополненная рецептами соленых пирогов солон и напитков, увидела свет и под названием «Домашнее печенье».

Дарья Цвек/ фото ukrainky.com.ua

Дарья Яковлевна шутила, что может сделать блюдо даже из пепла. Она очень уважала традиции, считая, что именно традиция "связывает семью, родственников, семью, государство". Так что, замешивая тесто, женщина придерживалась определенных традиций. В это время никто не мог прийти в дом, потому что тесто могло не удаться. Перед замесом мука согревалась у печи, ее два раза просеивали. Хозяйка надевала чистую рубашку, долго мыла руки и месила тесто только с молитвой.

Предлагаем попробовать испечь пасху по рецепту известной кулинарки.

Ингредиенты для приготовления кулича

мука – 1 кг,

молоко – 400 г

желтки – 10 шт,

мокрые дрожжи – 100 г,

масло или маргарин — 200 г,

сахар – 300 г,

изюм — 100 г,

соли — пол чайной ложки,

потертая цедра из одного лимона.

Готовим паску по рецепту Дарии Цвек

Из одного килограмма муки получается 3 паски диаметром примерно 18, 20 и 25 см. Муки, как подчеркивает кулинарка, должна быть ровно 1 кг. Если будет больше, то паска выйдет тугой, если меньше -- паска опадет.

Сначала готовим опару. Дрожжи разводим в теплом молоке, добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешиваем и ставим в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.

Когда смесь подрастет, добавляем оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и муку. Замешиваем тесто до однородности и в конце добавляем растопленное, но охлажденное масло или маргарин. Вымешиваем тесто примерно 10-15 мин, пока тесто не станет отставать от рук.

Ставим тесто в теплое место, чтобы оно выросло вдвое. Тогда его вымешиваем и ждем, чтобы оно снова подросло. Раскладываем тесто в 1/3 емкости и снова ждем, чтобы оно поднялось вдвое.

Духовку нагреваем до температуры 200 градусов. Выпекаем паску при этой температуре 10 мин. После этого убавляем температуру до 170-160 градусов и выпекаем еще 50 мин.

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