Рецепт сочных котлет: какой продукт добавить, чтобы блюдо не теряло свежести четыре дня

Что добавить в котлеты, чтобы они были сочные

Многие хозяйки знают, что на следующий день приготовленные становятся сухими и теряют вкус. И не все знают, что есть простой способ сохранить их сочность на несколько дней. Нужно добавить только один ингредиент, который поможет котлетам долгое время оставаться сочным.

Какой продукт нужно добавить в фарш, чтобы котлеты сохранили сочность

Опытные хозяйки рекомендуют добавлять в котлетный фарш кабачок или цуккини. Это натуральный продукт, богатый водой и клетчаткой, помогающий удерживать влагу в фарше даже после термической обработки. В то же время, его нейтральный вкус не перебивает вкуса мяса, а лишь дополняет его.

Добавление кабачка к фаршу увеличивает сочность готовых котлет, что делает их более мягкими и нежными. Способствует сохранению вкусовых качеств в течение 2–3 дней хранения.

Как правильно добавлять кабачок в фарш

Очистите кабачок от кожуры и натрите на мелкой терке.

Отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не получился слишком редким.

Добавьте 100–150 г натертого кабачка на каждый килограмм фарша.

Смешайте кабачок с мясом, луком, яйцом, солью и специями.

Как только вы смешаете фарш и натертый кабачок – сразу же жарьте котлеты. Иначе содержащийся в кабачках сок останется на дне миски, а не в котлетах.

Формируйте котлеты и готовьте обычным способом: жарьте, запекайте или готовьте на пару.

Жарить котлеты лучше на среднем огне. Таким образом они успеют и пропечься, и подрумяниться. Под конец приготовления накройте сковороду крышкой, выключите огонь и оставьте котлеты в собственном паре. Таким образом, приготовление они будут особенно сочными.

Котлеты, оладьи, блины лучше жарить на сковороде с антипригарным покрытием.

Котлеты, приготовленные с добавлением кабачка, остаются сочными даже несколько дней спустя после приготовления. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, поскольку они получаются настолько насыщенными, что не нуждаются в гарнире.

Для дополнительного аромата добавьте в фарш свежую зелень, чеснок или специи.

Читайте также: