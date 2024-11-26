Рецепт вкусного творожного десерта без выпечки и только из двух ингредиентов

Десерт может иметь много вариаций.

Нежный, в меру сладкий и просто тающий во рту. Это все о любимом с детства желейном сырном десерте.

Рецептом поделилась Елена Степченко на своей странице в Tik-Tok.

Ингредиенты

кисломолочный творог – 1 кг;

желе – любые четыре вида;

вода – 800 мл (по 200 мл на каждый вид желе).

Приготовление

Каждый вкус желе высыпаем в глубокую миску. Заливаем 200 мл кипяченой воды и размешиваем, чтобы желе полностью растаяло. Разделяем кисломолочный творог на четыре части – по 250 гр. Каждую часть смешиваем с одним видом желе и перебиваем блендером до однородной смеси. Одну часть желе выкладываем в форму и ставим в холодильник, чтобы десерт пристыл. Далее также выкладываем остальные три части желейной массы и оставляем в холодильнике на несколько часов.

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