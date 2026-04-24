Редкие имена для мальчиков и девочек: как называли детей родители с начала 2026 года

Редкие имена для мальчиков и девочек

В первом квартале 2026 года среди украинских родителей укрепился тренд на необычные имена для младенцев. Все чаще, например, жители Луцка предпочитают старинные украинские или редкие иностранные варианты.

Статистика регистраций показывает, что современные папы и мамы стремятся не просто выделить ребенка, а найти ему имя с глубокими корнями или особым значением. Это свидетельствует о том, что мода на автентичность сегодня удачно переплетается с желанием придать имени малыша символическое содержание.

Редкие имена для мальчиков: от библейских мотивов до европейского шика

Среди мальчиков в 2026 году появилось немало обладателей имен с мощной энергетикой. Родители чаще всего выбирали:

Классические и библейские, как Маркиян, Гордий, Самуил, Соломон, Иаков, Георгий, Нестор и Иеремий.

Экзотические и заимствованные — Эльмир, Лукас, Али, Марсель, Теодор, Даниель, Лиам и Элай.

Редкие и символические — Лазарь, Зубайр, Авенир, Милорад, Потап, Дарий, Демид и Арсен.

Что означают некоторые из этих редких мужских имен

Эней — имя, которое снова возвращается в обиход. Оно имеет древнегреческие корни и означает «преславный» или «тот, кого хвалят». В украинской культуре оно неразрывно связано с образом мужественного вожака.

Авенир — редкое имя древнееврейского происхождения, которое переводится как «отец — свет» или «светлый». Оно звучит очень мягко и несет в себе идею просветления.

Милорад — славянское имя, состоящее из двух основ — «милый» и «радость». Буквально оно означает «милый и радостный», что идеально подходит для долгожданного малыша.

Теодор — европейский вариант, происходящий от греческого Теодороса. Значение чрезвычайно символическое — «Божий дар».

Редкие имена для девочек: возвращение к истокам и изысканная современность

Выбор имен для девочек в 2026 году поражает своей многогранностью — от возрождения давних традиций до смелых современных решений. Чаще родители выбирали:

Старинные и редко используемые имена — Агния, Аглая, Вера, Вирсавия, Эстер, Лия, Божена, Орислава, Олеся, Иллария, Ада, Тереза и Лукия.

Элегантные и международные — Юлианна, Камила, Амелия, Эмма, Элина, Ариана, Фелисия, Даниэла, Каролина, Доминика, Майя и Николь.

Оригинальные и короткие — Челси, Мишель, Мелисса, Аделия, Алисия, Таяна, Даяна, Лея, Тина, Кира, Ляля, Лера, Алиса и Амалия.

Значение некоторых необычных женских имен

Вирсавия — величественное библейское имя, переводимое как «дочка клятвы». Оно подчеркивает благородство и верность традициям.

Иллария — имя греческого происхождения, которое означает «веселая», «радостная» или «тихая». Оно становится популярным благодаря своему нежному и мелодичному звучанию.

Божена — древнеславянское имя, трактуемое как «божья», «благословенная» или «одаренная Богом». Это отличный пример возвращения к родным корням.

Ариана — современное имя с древнегреческим подтекстом, которое означает «святейшая» или «непорочная». Оно часто ассоциируется с чистотой и высокими идеалами.

Интересно, что даже в символические даты, которых с начала года было немало, родители пытались подобрать для детей особые имена. Приоритетом начала 2026 года стали варианты, имеющие не только хорошее звучание, но и глубокую историю, которая станет оберегом для ребенка на всю жизнь.