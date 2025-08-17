ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
341
Время на прочтение
2 мин

Редкое растение превращает украинскую степь в настоящее серебряное море: где оно растет

Почему эта трава считается символом украинских полей и зачем ее нужно беречь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какое редкое растение разрастается на украинских полях

Какое редкое растение разрастается на украинских полях / © Фото из открытых источников

В степях Днепропетровщины появилось невероятное природное чудо — поля покрылись шелковистой ковылью, которая своими серебристыми колосьями создает иллюзию легкого тумана над землей. Это редкое степное растение не только любует глаз, но и имеет символическое значение для украинской культуры. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Телеграф», что это за растение, где оно растет и почему его нужно беречь.

Что это за растение и где оно обычно растет

Ковыль — это многолетняя трава из семейства тонконоговых, известная своими тонкими, волнистыми листьями и длинными волосистыми колосками. В период созревания они переливаются на солнце, напоминая шелковые нити. Взрослые растения составляют от 60 сантиметров до одного метра высотой, образуя целые «волнистые» поля.

За последний год площадь роста ковыли в Днепропетровской области заметно увеличилась. Это свидетельствует о благоприятных природных условиях и восстановлении экосистемы. Сегодня степи покрыты плотными зарослями, поражающими своим величием и красотой.

Где еще растет ковыль? Природный ареал этого растения простирается от Украины до Монголии и Китая. Она наиболее часто встречается в степных и полупустынных регионах. В Украине ковыль считается символом степи, упоминается в народных песнях, думах и легендах.

Почему ковыль надо беречь

Некоторые виды ковыли занесены в Красную книгу Украины, потому что их численность уменьшается из-за распахивания земель и выпаса скота. Поэтому восстановление ее природных зарослей в степях — важный сигнал, что природа способна оживать, если ей не мешать.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie