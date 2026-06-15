Редкое явление на небе: сразу три планеты можно увидеть без телескопа

Парад планет / © ТСН.ua

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После наступления новолуния ночное небо стало максимально темным, что создало идеальные условия для наблюдения за несколькими яркими планетами и центром нашей галактики без специального оборудования.

Об этом сообщает издание Space Astronomy.

Как увидеть планеты

Новолуние наступило 15 июня в 05:54 по киевскому времени. В этот момент Луна оказалась между Землей и Солнцем, поэтому ее освещенная часть стала для нас невидимой. Это «выключил» яркий лунный свет, благодаря чему на ночном небе теперь можно увидеть ранее незаметные объекты.

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После захода солнца над западным горизонтом можно увидеть «цепочку» из трех планет. Ярче всего сияет Венера, расположенная чуть выше Юпитера. Сам Юпитер находится ниже Венеры на расстоянии примерно 3 градуса, что меньше ширины двух пальцев на вытянутой руке. Еще ниже и правее Юпитера, на расстоянии около 10 градусов, разместился Меркурий.

Так как Меркурий заходит через два часа после Солнца, для его поиска астрономы советуют выбирать место с открытым горизонтом. Кроме того, ранним утром на востоке можно увидеть Марс и Сатурн, а рядом с Сатурном — Нептун (для наблюдения за последним понадобится телескоп).

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Созвездия и Млечный Путь

Темное небо без Луны открывает возможность для изучения созвездий, часто теряющихся в городском свете:

Скорпион: можно разглядеть красноватый Антарес и звезды, составляющие «клешни».

Весы: созвездие в форме воздушного змея.

Змееносец: его астрономы часто называют «13-м знаком Зодиака».

Около севера становится заметным яркое ядро Млечного Пути. Оно выглядит как сияющая дуга, простирающаяся от южного горизонта через «летний треугольник» звезд — Вега, Альтаир и Денеб.

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Хотя большинство из этого можно увидеть под открытым небом, лучше уехать подальше от городских огней, ведь свет фонарей мешает наблюдению сильнее, чем лунное сияние. Чтобы лучше рассмотреть звездные скопления, возьмите бинокль, а для созерцания Нептуна понадобится телескоп.

Напомним, новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года открывает период новых знакомств, важных новостей и неожиданных возможностей для всех знаков зодиака.

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