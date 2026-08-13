Лунное затмение / © Associated Press

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Жители Земли 28 августа смогут наблюдать редкое астрономическое явление — тень нашей планеты накроет более 96% диска полной Луны. Масштабное событие считается глубочайшим частичным затемнением в мире вплоть до конца 2028 года, однако для его наблюдения и фотосъемки понадобится учесть несколько важных нюансов.

Об этом сообщает Live Science.

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Где и когда наблюдать лунное затмение 28 августа

В ночь с 27 на 28 августа Земля закроет тенью почти всю Луну. Хотя это не классическая «кровавая Луна», большая ее часть станет красноватой, что будет особенно поражать на фото. Это самое масштабное затмение вплоть до 31 декабря 2028 года.

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Лучшее затмение увидят в Северной и Южной Америке, где все его фазы пройдут высоко в ночном небе. В Европе же явление будут наблюдать перед самым рассветом, когда Луна будет опускаться до горизонта на западе, что позволит сделать красивые пейзажные фото.

Процесс продлится несколько часов. В отличие от солнечного, лунное затемнение полностью безопасно для глаз: смотреть на него можно невооруженным глазом, через бинокль или телескоп без использования специальных защитных фильтров.

Какую технику выбрать: бинокли, классические и смарт-телескопы

Специалисты отмечают, что выбор техники зависит от задач наблюдателя — от простых визуальных оценок до детальной астрофотографии:

Бинокли: для компенсации дрожания рук подойдут модели с оптической стабилизацией (например Canon 15×), светосильные модели с привлечением штатива (SkyMaster 15×70) или компактные универсальные приборы с широким полем зрения (Nikon Monarch HG 10×42).

Классические телескопы: рефракторы (Sky-Watcher Evostar 100ED) или зеркально-линзовые телескопы с компьютеризированным автослежением (Celestron NexStar 8SE) позволяют подробно рассмотреть кратеры и предел тени Земли. Для начинающих подойдут портативные системы с мобильными приложениями-навигаторами (StarSense Explorer LT 70AZ).

«Умные» смарт-телескопы: устройства типа Seestar S30 Pro, Dwarf Mini или Odyssey Pro автоматически находят объект, следят за ним и делают серийные снимки или таймлапсы через мобильное приложение.

Фотокамеры и объективы: полнокадровые беззеркальные камеры (Canon EOS R6 Mark II, Nikon Z8, Sony A7R V) лучше справляются с высоким динамическим диапазоном, когда одна часть Луны яркая, а другая — в тени. С объективов рекомендуют зум-телефото с фокусным расстоянием 200–600 мм или 200–800 мм.

Из-за уменьшения яркости Луны во время глубокой фазы астрономы советуют обязательно использовать стойкий штатив, фонарь с красным светом для сохранения ночного зрения и павербанк для длительной работы техники.

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Как сфотографировать лунное затмение на смартфон и камеру

Несмотря на красноватый оттенок большей части спутника, это не «кровавая Луна», потому что примерно 4% ее поверхности останутся яркими. Общий вид затемнения можно легко снять на смартфон с использованием штатива, но для четких деталей потребуется оптический зум.

Если вы снимаете на камеру, делайте кадры в RAW, начав с привычных параметров для полной Луны (ISO 100, f/8–f/11, выдержка 1/100–1/125 с), и продлевайте выдержку по мере того, как спутник станет тусклее.

Напомним, Западная Европа увидела первое за 27 лет полное солнечное затмение! Посмотреть его собрались толпы людей — от Испании до Исландии и Гренландии, где было видно, как Луна полностью закрыла Солнце. Впрочем, даже частичное затмение собрало миллионы зрителей.

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