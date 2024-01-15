Редкостные и очень интересные: подборка древних украинских фамилий, которые могут удивить

Эти странные украинские фамилии могут вас удивить и заставят улыбнуться.

Существует немало разных украинских фамилий, которые происходят еще с давних времен. Некоторые из них давали по профессии владельца, другие имеют природное происхождение. Есть даже такие родовые имена, которые давали исключительно богачам или мудрым людям. Но существуют и уникальные фамилии, которые очень редки сегодня. Возможно, вы раньше их даже не слышали.

Мы создали для вас подборку редких украинских фамилий, которые заставят вас улыбнуться.

Псяр — такая фамилия есть только у четырех украинцев, и все они живут на Слобожанщине.

Заваликут — сегодня существует только два украинца с таким родовым именем, они живут в Киеве.

Безмозглый — десять носителей этой фамилии проживают на Приднепровье.

Кривоглавый — в Украине такое родовое имя сохранилось у шести человек, проживающих в Галиции.

Секретный — такая "секретная" фамилия носит лишь пара десятков людей, живущих на Приднепровье.

Пирникоза сегодня родовое имя носят 13 украинцев, большинство из них живут на Подолье.

Позднюк — довольно редкая украинская фамилия, которая сегодня насчитывает 58 носителей. Большинство живут в Галиции.

Куропась – человек с таким родовым именем сегодня всего 38 и все они живут на Галичине.

Пагубник — интересная фамилия, которую носит 31 человек. Большинство из них живут в Таврии.

Лизун — хотя это не столь редкая фамилия (его носят 949 украинцев), но она достаточно интересна. Распространено на Приднепровье.

Восторг — сегодня его носят 694 человека, большинство из которых живут на Галичине.

Приход – 75 украинцев носят эту фамилию. Наиболее распространено оно на Галичине.

Злодей — хотя это тоже не очень редкое родовое имя (имеет 864 носителей), однако звучит оно интересно. Распространено в Таврии.

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