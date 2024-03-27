Регистрация автомобиля: как стать в электронную очередь в сервисном центре МВД — инструкция, видео

Регистрация транспортного средства – это обязательная процедура, которую должен пройти каждый владелец автомобиля. Раньше для этого потребовалось много времени и нервов, стоя в живых очередях, однако теперь все изменилось.

Процесс регистрации автомобиля в сервисном центре МВД стал более удобным благодаря онлайн-сервисам. Как стать в электронную очередь на регистрацию авто и какие документы для этого нужны - читайте дальше.

Как стать в очередь на регистрацию авто онлайн

Для онлайн-записи необходимо зайти на сайт Главного сервисного центра МВД. Выбрать раздел "Е-ЗАПИСЬ" и пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA (это общегосударственная электронная система идентификации лица, позволяющая использовать все возможные в Украине способы электронной идентификации).

После входа откроется окно с вашими талонами. Если их нет, нажмите "Записаться".

Далее следует выбрать услугу. Для регистрации или перерегистрации авто следует нажать "Регистрационные действия с транспортными средствами". Затем выберите дату и удобный сервисный центр МВД на карте. Нажмите на удобное для вас время.

Далее проверьте всю информацию, и если она не требует корректировок, нажмите кнопку "Подтвердить запись". В системе появится ваш талон записи – загрузите его на смартфон или распечатайте.

Если планы изменились, запись можно отменить, нажав кнопку "Отмена" на талоне.

Видеоинструкция онлайн-записи в электронную очередь в сервисные центры МВД

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