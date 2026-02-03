- Дата публикации
Рекордная вспышка на Солнце: ученые предупредили о возможных проблемах со связью и полярных сияниях
Активное пятно на Солнце продолжает расти, поэтому пик солнечной активности может быть еще впереди.
Серия мощных солнечных взрывов класса X произошла в период с 1 по 3 февраля, повлекшие ионизацию верхних слоев атмосферы и нарушение прохождения радиосигналов на освещенной стороне планеты.
Об этом сообщает Daily Mail.
«Звездная бомбардировка» началась в воскресенье, 1 февраля, а самый мощный удар был зафиксирован поздно вечером того же дня – вспышка класса X8.1. Это самый сильный выброс энергии с октября 2024 года и 19-й по силе за всю историю наблюдений.
Угроза для навигации
Руководитель отдела космической погоды Европейского космического агентства (ESA) Юха-Пекка Лунтама отметил, что хотя спутники не получили физических повреждений, распространение сигналов сквозь атмосферу было нарушено.
Это означает, что спутниковая навигация (GPS) и высокочастотная радиосвязь могли работать с перебоями.
Когда ждать магнитную бурю
Большинство вспышек было лишь всплеском света и энергии, однако рекордный взрыв X8.1 сопровождался корональным выбросом массы (CME). По расчетам ученых, поток плазмы следует мимо Земли, но может нанести планете «касающийся удар» ранним утром 5 февраля .
Специалисты успокаивают: катастрофических последствий для сетей не ожидается, однако возможно усиление полярных сияний. Их смогут увидеть жители высоких широт (в частности, Шотландии и Скандинавии) при ясном небе.
Прогноз неутешительный
Причиной активности стала гигантская группа солнечных пятен RGN 4366, которая сейчас возвращена на Землю. Модели ESA показывают 30% вероятность новых вспышек класса X в течение этой недели.
"Это самый высокий прогноз для вспышек класса X, который я видел за весь этот солнечный цикл", - подчеркнул Юха-Пекка Лунтама.
Сегодня, 3 февраля, этот регион уже выпустил еще одну вспышку класса X1.5, что подтверждает нестабильность Солнца.
