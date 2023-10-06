Ремонт собственными руками дома: как сэкономить и чтобы получилось красиво

Сделать оригинальный ремонт дома "не за все деньги мира" – это реально. Следует только соблюдать простые правила и воспользоваться полезными лайфхаками.
Многие убеждены, что сделать красивый ремонт дома с оригинальным дизайном – это огромные затраты. Однако можно сделать хороший ремонт в квартире и сэкономить на этом, если подойти к вопросу с "холодной" головой, не спешить покупать первое попавшееся и тщательно распланировать все этапы.
Как сделать ремонт дома своими руками и как сэкономить на ремонте – читайте на ТСН.ua.
Чтобы сэкономить на ремонте в квартире или доме, попробуйте сделать больше работ самостоятельно, ведь услуги мастеров влетят в копеечку. Главное – реально оцените свои знания и навыки, чтобы понимать, какие работы сможете выполнить своими руками. К примеру, самому нетрудно установить выключатели, розетки, заменить светильники, покрасить стены или наклеить обои.
Ремонт своими руками дома – экономный
Главные этапы недорогого ремонта
- Определитесь с дизайном, материалами, рабочими руками;
- составьте тщательный и полный список требуемых стройматериалов;
- изучите стоимость стройматериалов, найдите магазин или супермаркет с самыми выгодными ценами;
- уберите из помещения мебель, ненужные предметы, снимите старое основание со стен, пола, потолка;
- если собрались что-то красить, позаботьтесь заранее о месте ночевки за пределами дома. Ведь лакокрасочные материалы опасны для здоровья людей, в особенности детей;
- учтите, что покрасить стены можно собственноручно. А для тех работ, с которыми своими силами вам не справиться, можно найти специалиста;
- приобретите стройматериалы и приступайте к работе. Помните, что ремонт следует начинать со стен или пола: это зависит от того, чему следует уделить больше внимания.
Определитесь, какой ремонт требуется именно вам
Перед началом ремонта в квартире или доме обдумайте и определитесь, сколько там собираетесь жить. Ведь, если планируете жить в жилье всю жизнь, ремонт должен быть качественным. На чем не стоит экономить в этом случае – это на окнах, стенах, покрытии пола, электропроводке, сантехнике, трубах и других коммуникациях. Вместо этого можно приобрести недорогую мебель, чтобы не потратить все сбережения.
Если планируете жить в квартире только временно, то не стоит тратить много на отделку стен, потолка и полов. Лучше сделать очень бюджетный ремонт и сосредоточиться на покупке качественной мебели и техники, которую можно будет потом забрать в новое жилье.
Как сэкономить на ремонте в квартире или доме
Выделите достаточно времени на ремонт
Ремонт собственными руками следует начинать тогда, когда у вас есть на это время. Например, – в отпуске. Если же вы работаете и собираетесь выделять на ремонт всего несколько часов в день, то рискуете потратить лишние деньги. Ведь, если в процессе закончились какие-то материалы, а у вас на все про все только час, то вынуждены будете бежать в ближайший магазин и, вероятно, покупать необходимое втрое дороже.
Подумайте, что из ремонта можете сделать самостоятельно
Если вы уверены в своих силах и имеете много свободного времени, беритесь за ремонт самостоятельно. Таким образом, можно выполнить хотя бы часть работ, которые вам по силам, чтобы сэкономить. К примеру, на клеении обоев можно сэкономить несколько тысяч гривен.
Как выбрать строительную бригаду/мастера
Если тщательно обдумали, что можете сделать самостоятельно, а для каких работ вам понадобится помощь профи, не торопитесь обращаться в первую-лучшую компанию. Узнайте цены на одинаковые виды работ в нескольких различных компаниях и время выполнения заказа. Предложите, чтобы в компании рассчитали количество необходимых материалов. Поищите отзывы о компании или ремонтной бригаде в Сети. Попытайтесь узнать контакты проверенных мастеров у своих друзей, знакомых.
Собрав всю информацию, сравните условия и уже тогда делайте свой выбор. Учтите, что самые дешевые услуги могут не равняться самым качественным результатам.
Покупка стройматериалов – как сэкономить
Перед покупкой стройматериалов сперва составьте план квартиры. Внимательно измерьте все стены, полы и отверстия. Полученные замеры помогут точно рассчитать необходимое количество материалов и не купить лишнее.
Старайтесь покупать материалы для ремонта по заранее составленному списку, чтобы не купить и не потратить лишнее. Покупать продукцию дешевле в Интернет-магазинах или на оптовых складах. Если приобретаете офлайн, обращайте внимание на материалы с акционными ценниками. Прежде чем отказываться от того товара, который на первый взгляд вам не нравится по дизайну, попробуйте представить, как он будет выглядеть в вашей квартире на общем фоне. Возможно, именно обои с бабочками или невнятными цветочками помогут оформить комнату с положительными нотками.
Бывает, что остатки стройматериалов продают в магазинах по низкой цене. Таким образом можно купить разные виды остатков плитки для кухни и сделать красивую, оригинальную композицию.
Составьте список необходимых инструментов. Подумайте, что можно взять напрокат или у знакомых, чтобы не покупать вещи, которые не пригодятся в будущем.
Как начать ремонт своими руками
Сначала снимите все покрытия со всех старых поверхностей, если собираетесь и менять обои, и красить окна, и менять пол. Это нужно, чтобы грязь от ремонтных работ не оседала на уже обновленных поверхностях. Сначала выполните всю грязную работу, а затем начинайте наносить новые обои или краску и так далее.
Стены в стиле Loft – дешево и оригинально
Если стены вашего дома кирпичные, можно сэкономить на новой штукатурке, грунтовке и обоях. Все это просто не понадобится, если решить оформить квартиру в современном стиле Loft. Для этого следует только отчистить кладку от старой штукатурки и излишков цементного раствора, убрать пыль веником, протереть стены сухой тряпкой и выкрасить их в любой цвет. Например, красиво будут выглядеть стены белого или светло-серого цвета. Можно дать волю фантазии и покрасить кирпич в разные цвета. Однако учитывайте, что светлые оттенки визуально увеличивают пространство, а темные – уменьшают.
Замена пола – стоит или нет
Если на полу вашей квартиры или дома установлен ламинат, не торопитесь его менять. В магазине можно приобрести восстановливающие средства разных цветов, которые позволят освежить ламинат и даже изменить его окрас.
Если на полу – советский паркет в виде елки, его можно сохранить и обновить. Надо отчистить старое лакокрасочное покрытие, пропылесосить остатки грязи, отшлифовать паркет и затонировать лаком. Заметим, эффектный и богатый вид имеют темные оттенки, например темный орех.
Фантазируйте
Чтобы сделать оригинальный и яркий ремонт, не обязательно устанавливать дорогой натяжной потолок или заказывать наливной пол. Иногда достаточно приобрести разноцветные краски и довериться своей фантазии. Спонтанные идеи могут превратить помещение в яркое, уютное и комфортное жилье, которое поднимет вам настроение.
Еще одна идея для дешевого оформления: если есть много газет и журналов, попробуйте обклеить ими стены. Они будут иметь стильный, оригинальный вид при минимальных затратах. А еще в этом случае не придется совмещать рисунки и волноваться из-за несовместимости цвета стен с напольным покрытием или цветом потолка. Вариант с газетами и журнальчиками подойдет фактически для любого интерьера.
Новая жизнь для старой мебели
Начиная ремонт, не спешите избавляться от старой и надоевшей мебели. Ей можно подарить новую жизнь с минимальными затратами. Например, в одиночку можно отреставрировать старые деревянные стулья, зачистив и покрыв их лаком. А мягкую мебель можно перетянуть новой тканью. Таким образом, даже можно изменить форму дивана или кресел. Деревянные или пластиковые подлокотники можно перекрасить в другой цвет, воспользовавшись аэрозольной краской в баллончиках.
Кроме того, можно сделать новую мебель собственными руками из подручных средств. Для столов используют пеньки, кирпич, пластиковые ящики. Для диванов – деревянные паллеты и даже металлические бочки. Получится очень бюджетно и не "как у всех".
Старый шкаф можно освежить самоклеящейся пленкой и, украсив ее дверцы недорогими зеркалами в полный рост. А на стеклянную дверцу советских шкафов и сервантов можно нанести мозаику, декупаж, или покрасить в сочные оттенки, обклеить самоклеящейся лентой.
Чтобы скрыть от взгляда разнообразные хозяйственные предметы, можно собственноручно сделать так называемый шкаф-купе. Просто прикрепите листы ДСП, OSB-плит на специальные уголки, а полочки скройте тканевыми ширмами.
На чем нельзя экономить при ремонте квартиры
Экономить во время ремонта квартиры не стоит на таких вещах:
- профессионализм мастеров. Не стоит заказывать услуги бригады, которая установила самую низкую цену. Обращайте внимание и квалификацию рабочих;
- электропроводка, газопровод, водопровод, канализация;
- сантехника: используется интенсивно, поэтому она должна быть надежной.
Читайте также: