Ремонт собственными руками дома: как сэкономить и чтобы получилось красиво

Сделать оригинальный ремонт дома "не за все деньги мира" – это реально. Следует только соблюдать простые правила и воспользоваться полезными лайфхаками.

Многие убеждены, что сделать красивый ремонт дома с оригинальным дизайном – это огромные затраты. Однако можно сделать хороший ремонт в квартире и сэкономить на этом, если подойти к вопросу с "холодной" головой, не спешить покупать первое попавшееся и тщательно распланировать все этапы.

Как сделать ремонт дома своими руками и как сэкономить на ремонте – читайте на ТСН.ua.

Чтобы сэкономить на ремонте в квартире или доме, попробуйте сделать больше работ самостоятельно, ведь услуги мастеров влетят в копеечку. Главное – реально оцените свои знания и навыки, чтобы понимать, какие работы сможете выполнить своими руками. К примеру, самому нетрудно установить выключатели, розетки, заменить светильники, покрасить стены или наклеить обои.

Ремонт своими руками дома – экономный

Главные этапы недорогого ремонта

Определитесь с дизайном, материалами, рабочими руками;

составьте тщательный и полный список требуемых стройматериалов;

изучите стоимость стройматериалов, найдите магазин или супермаркет с самыми выгодными ценами;

уберите из помещения мебель, ненужные предметы, снимите старое основание со стен, пола, потолка;

если собрались что-то красить, позаботьтесь заранее о месте ночевки за пределами дома. Ведь лакокрасочные материалы опасны для здоровья людей, в особенности детей;

учтите, что покрасить стены можно собственноручно. А для тех работ, с которыми своими силами вам не справиться, можно найти специалиста;

приобретите стройматериалы и приступайте к работе. Помните, что ремонт следует начинать со стен или пола: это зависит от того, чему следует уделить больше внимания.

Определитесь, какой ремонт требуется именно вам

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Перед началом ремонта в квартире или доме обдумайте и определитесь, сколько там собираетесь жить. Ведь, если планируете жить в жилье всю жизнь, ремонт должен быть качественным. На чем не стоит экономить в этом случае – это на окнах, стенах, покрытии пола, электропроводке, сантехнике, трубах и других коммуникациях. Вместо этого можно приобрести недорогую мебель, чтобы не потратить все сбережения.

Если планируете жить в квартире только временно, то не стоит тратить много на отделку стен, потолка и полов. Лучше сделать очень бюджетный ремонт и сосредоточиться на покупке качественной мебели и техники, которую можно будет потом забрать в новое жилье.

Покраска стен / Фото: pixabay.com

Как сэкономить на ремонте в квартире или доме

Выделите достаточно времени на ремонт

Ремонт собственными руками следует начинать тогда, когда у вас есть на это время. Например, – в отпуске. Если же вы работаете и собираетесь выделять на ремонт всего несколько часов в день, то рискуете потратить лишние деньги. Ведь, если в процессе закончились какие-то материалы, а у вас на все про все только час, то вынуждены будете бежать в ближайший магазин и, вероятно, покупать необходимое втрое дороже.

Подумайте, что из ремонта можете сделать самостоятельно

Если вы уверены в своих силах и имеете много свободного времени, беритесь за ремонт самостоятельно. Таким образом, можно выполнить хотя бы часть работ, которые вам по силам, чтобы сэкономить. К примеру, на клеении обоев можно сэкономить несколько тысяч гривен.

Как выбрать строительную бригаду/мастера

Если тщательно обдумали, что можете сделать самостоятельно, а для каких работ вам понадобится помощь профи, не торопитесь обращаться в первую-лучшую компанию. Узнайте цены на одинаковые виды работ в нескольких различных компаниях и время выполнения заказа. Предложите, чтобы в компании рассчитали количество необходимых материалов. Поищите отзывы о компании или ремонтной бригаде в Сети. Попытайтесь узнать контакты проверенных мастеров у своих друзей, знакомых.

Собрав всю информацию, сравните условия и уже тогда делайте свой выбор. Учтите, что самые дешевые услуги могут не равняться самым качественным результатам.

Ремонт полов / Фото: pixabay.com

Покупка стройматериалов – как сэкономить

Перед покупкой стройматериалов сперва составьте план квартиры. Внимательно измерьте все стены, полы и отверстия. Полученные замеры помогут точно рассчитать необходимое количество материалов и не купить лишнее.

Старайтесь покупать материалы для ремонта по заранее составленному списку, чтобы не купить и не потратить лишнее. Покупать продукцию дешевле в Интернет-магазинах или на оптовых складах. Если приобретаете офлайн, обращайте внимание на материалы с акционными ценниками. Прежде чем отказываться от того товара, который на первый взгляд вам не нравится по дизайну, попробуйте представить, как он будет выглядеть в вашей квартире на общем фоне. Возможно, именно обои с бабочками или невнятными цветочками помогут оформить комнату с положительными нотками.

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Бывает, что остатки стройматериалов продают в магазинах по низкой цене. Таким образом можно купить разные виды остатков плитки для кухни и сделать красивую, оригинальную композицию.

Составьте список необходимых инструментов. Подумайте, что можно взять напрокат или у знакомых, чтобы не покупать вещи, которые не пригодятся в будущем.

Инструменты для ремонта/Фото: Unsplash

Как начать ремонт своими руками

Сначала снимите все покрытия со всех старых поверхностей, если собираетесь и менять обои, и красить окна, и менять пол. Это нужно, чтобы грязь от ремонтных работ не оседала на уже обновленных поверхностях. Сначала выполните всю грязную работу, а затем начинайте наносить новые обои или краску и так далее.

Стены в стиле Loft – дешево и оригинально

Если стены вашего дома кирпичные, можно сэкономить на новой штукатурке, грунтовке и обоях. Все это просто не понадобится, если решить оформить квартиру в современном стиле Loft. Для этого следует только отчистить кладку от старой штукатурки и излишков цементного раствора, убрать пыль веником, протереть стены сухой тряпкой и выкрасить их в любой цвет. Например, красиво будут выглядеть стены белого или светло-серого цвета. Можно дать волю фантазии и покрасить кирпич в разные цвета. Однако учитывайте, что светлые оттенки визуально увеличивают пространство, а темные – уменьшают.

Интерьер в стиле Loft/Фото: Unsplash

Замена пола – стоит или нет

Если на полу вашей квартиры или дома установлен ламинат, не торопитесь его менять. В магазине можно приобрести восстановливающие средства разных цветов, которые позволят освежить ламинат и даже изменить его окрас.

Если на полу – советский паркет в виде елки, его можно сохранить и обновить. Надо отчистить старое лакокрасочное покрытие, пропылесосить остатки грязи, отшлифовать паркет и затонировать лаком. Заметим, эффектный и богатый вид имеют темные оттенки, например темный орех.

Фантазируйте

Чтобы сделать оригинальный и яркий ремонт, не обязательно устанавливать дорогой натяжной потолок или заказывать наливной пол. Иногда достаточно приобрести разноцветные краски и довериться своей фантазии. Спонтанные идеи могут превратить помещение в яркое, уютное и комфортное жилье, которое поднимет вам настроение.

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Еще одна идея для дешевого оформления: если есть много газет и журналов, попробуйте обклеить ими стены. Они будут иметь стильный, оригинальный вид при минимальных затратах. А еще в этом случае не придется совмещать рисунки и волноваться из-за несовместимости цвета стен с напольным покрытием или цветом потолка. Вариант с газетами и журнальчиками подойдет фактически для любого интерьера.

Покраска стен/Фото: Unsplash

Новая жизнь для старой мебели

Начиная ремонт, не спешите избавляться от старой и надоевшей мебели. Ей можно подарить новую жизнь с минимальными затратами. Например, в одиночку можно отреставрировать старые деревянные стулья, зачистив и покрыв их лаком. А мягкую мебель можно перетянуть новой тканью. Таким образом, даже можно изменить форму дивана или кресел. Деревянные или пластиковые подлокотники можно перекрасить в другой цвет, воспользовавшись аэрозольной краской в баллончиках.

Кроме того, можно сделать новую мебель собственными руками из подручных средств. Для столов используют пеньки, кирпич, пластиковые ящики. Для диванов – деревянные паллеты и даже металлические бочки. Получится очень бюджетно и не "как у всех".

Старый шкаф можно освежить самоклеящейся пленкой и, украсив ее дверцы недорогими зеркалами в полный рост. А на стеклянную дверцу советских шкафов и сервантов можно нанести мозаику, декупаж, или покрасить в сочные оттенки, обклеить самоклеящейся лентой.

Восстановленный шкаф/Фото из открытых источников

Чтобы скрыть от взгляда разнообразные хозяйственные предметы, можно собственноручно сделать так называемый шкаф-купе. Просто прикрепите листы ДСП, OSB-плит на специальные уголки, а полочки скройте тканевыми ширмами.

На чем нельзя экономить при ремонте квартиры

Экономить во время ремонта квартиры не стоит на таких вещах:

профессионализм мастеров. Не стоит заказывать услуги бригады, которая установила самую низкую цену. Обращайте внимание и квалификацию рабочих;

электропроводка, газопровод, водопровод, канализация;

сантехника: используется интенсивно, поэтому она должна быть надежной.

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