Решающий месяц для цветов: какое одно дело надо сделать в саду в сентябре

Садоводство. / © Unsplash

Реклама

Сентябрь – это один из самых напряженных и важнейших месяцев по уходу за садом: от сбора урожаев до посадки весенних луковиц и подготовка грядок к холодным месяцам. Впрочем, одна задача чрезвычайно важна.

Что же нужно сделать в саду до конца месяца, рассказали эксперты из Королевского садоводческого общества, сообщает издание Еxpress.

В сентябре, когда жара спала, а холод еще не очень ощутим, садоводы рекомендуют разделить и пересадить травянистые многолетние цветы. В начале осени эти растения завершают свой цикл роста. Именно поэтому это делает процесс разделения менее стрессовым, а также позволяет новым разделенным частям прижиться до наступления зимы.

Реклама

Эксперты отмечают, что разделять и пересаживать растения необходимо. С течением времени многолетники становятся очень загущенными или начинают плохо расти и цвести. Это свидетельствует о том, что кусты могут стать слишком большими, а корни конкурируют за воду и питательные вещества.

Цель пересадки состоит в том, чтобы создать новые кусты, содержащие несколько крепких побегов и много здоровых корней.

Как пересадить растения

Некоторые растения можно разобрать вручную. Другие, имеющие крепкое или волокнистое корни, могут потребовать использования таких инструментов, как садовые вилы, лопаты или нож, чтобы разделить их на здоровые части.

После разделения новые растения следует как можно скорее пересадить в обогащенную почву, улучшенную компостом или хорошо перепревшим органическим материалом. Новопосаженные части следует тщательно полить.

Реклама

Новые растения можно разместить на том же месте или перенести в другую часть сада, в зависимости от его планировки и того, как вы хотите, чтобы он выглядел.

Между тем растения, у которых корневая система луковичная, требуют несколько иного подхода. С луковицами следует обращаться осторожно во избежание повреждений. Картофеля лучше оставлять соединенными по несколько штук.

Заметим, садоводы предупреждают: если осень слишком влажная, лучше отложить разделение некоторых многолетних растений до весны. Чрезмерно влажная почва может осложнить процесс, увеличить риск повреждения корней и уменьшить шансы на образование новых корней до наступления зимы.

Напомним, мы писали о том, что нужно сделать в сентябре, чтобы весной ваш сад расцвел как никогда.