Решающий момент добавления соды в тесто: ошибка — и ваши оладьи превратятся в резину
Рыхлые и нежные оладьи — мечта любой хозяйки. Но вместо воздушных кружков на сковороде нередко появляются плотные, почти резиновые куски теста.
В большинстве случаев проблема скрывается в неправильном использовании соды. Именно она отвечает за лёгкость, подъем и деликатную структуру теста.
Сода активируется только в кислой среде, поэтому ее добавляют в тесто на смешанном или кефире. Но главное условие — ввести его в конце затворения. Если это сделать рано, химическая реакция завершится еще до того, как тесто попадет на сковороду.
В таком случае весь углекислый газ испарится, тесто осядет, и оладьи получатся плоскими и жесткими.
Опытные повара советуют смешивать соду с мукой — так она равномерно распределяется и не оставляет неприятного привкуса.
Некоторые хозяйки до сих пор гасят соду уксусом или лимонным соком, но для кефирного теста в этом просто нет нужды: кислоты там и так достаточно.
Важно не превышать норму, ведь избыток соды приводит к горечи и темному цвету готовых оладий.
Оптимальная пропорция — примерно половина чайной ложки на стакан кефира. Этого вполне достаточно, чтобы тесто стало по-настоящему рыхлым.
Еще один важный момент: жарить оладьи нужно сразу после затворения. Если долго ждать, реакция прекратится и тесто потеряет объем.
Повара отмечают: именно момент добавления соды определяет конечный результат. Пропустишь — и блюдо потеряет свою привлекательность.