Когда добавлять в тесто для оладий соду / © unsplash.com

В большинстве случаев проблема скрывается в неправильном использовании соды. Именно она отвечает за лёгкость, подъем и деликатную структуру теста.

Сода активируется только в кислой среде, поэтому ее добавляют в тесто на смешанном или кефире. Но главное условие — ввести его в конце затворения. Если это сделать рано, химическая реакция завершится еще до того, как тесто попадет на сковороду.

В таком случае весь углекислый газ испарится, тесто осядет, и оладьи получатся плоскими и жесткими.

Опытные повара советуют смешивать соду с мукой — так она равномерно распределяется и не оставляет неприятного привкуса.

Некоторые хозяйки до сих пор гасят соду уксусом или лимонным соком, но для кефирного теста в этом просто нет нужды: кислоты там и так достаточно.

Важно не превышать норму, ведь избыток соды приводит к горечи и темному цвету готовых оладий.

Оптимальная пропорция — примерно половина чайной ложки на стакан кефира. Этого вполне достаточно, чтобы тесто стало по-настоящему рыхлым.

Еще один важный момент: жарить оладьи нужно сразу после затворения. Если долго ждать, реакция прекратится и тесто потеряет объем.

Повара отмечают: именно момент добавления соды определяет конечный результат. Пропустишь — и блюдо потеряет свою привлекательность.