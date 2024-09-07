Ресторанная хитрость: как красиво нарезать вареные яйца, чтобы желток не раскрошился

Отварные яйца используют в разных блюдах. Однако очень часто даже опытные повара сталкиваются с проблемой, что желток начинает крошиться, когда они разрезают яйцо пополам. Это, конечно, очень портит внешний вид всего блюда.

В ресторанах можно увидеть, что вареные яйца очень красиво нарезаны. Их желтки обычно целые. В чем секрет? Оказывается, все очень просто.

В первую очередь, очень важно правильно отварить яйца. Хотя этот процесс кажется бесхитростным, однако не следует просто бросать их в кипящую воду. Но именно этот этап критический для достижения результата. Яйца нужно помещать в холодную воду, довести жидкость до кипения и сразу убавить огонь. На таком медленном огне продукт варится 8-10 минут. Здесь все зависит от того, насколько жестким должен быть желток.

Как только вы отварите яйца, быстро поместите их в заранее подготовленную емкость с холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Дополнительно это облегчит вам процесс очищения яйца от скорлупы.

Также важным для красивой нарезки отварного яйца достаточно острый нож. Также приготовьте емкость подходящего ножа размера. Нож должен иметь тонкое и длинное лезвие. Поместите его в емкость с прохладной водой. Добавьте в жидкость 1-2 кубика льда из морозилки. Именно вода со льдом играет в этом лайфгаке важнейшую роль. Поэтому следует убедиться, что она действительно очень холодная.

Перед тем как разрезать каждое яйцо, помещайте нож в холодную воду. Подержите там лезвие несколько секунд, чтобы оно охладилось. Холодное лезвие помогает произвести ровный и четкий разрез с минимальным повреждением желтка.

Иногда бывает, что желток нужно нарезать на меньшие кусочки. Этот метод также вам в этом поможет. Так вы сохраните структуру желтка, но делайте разрезы медленно, не торопясь.

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