Домашний рождественский кекс: рецепт, по которому хочется выпекать каждый год

Без сомнения — рождественский кекс — настоящая классика праздничной выпечки. В ней смешиваются цитрусовая цедра, пряности, цукаты и орехи. Поэтому кекс получается насыщенным и ароматным. он — идеальный вариант к рождественскому кофе, чаю или как домашний подарок, завернутый в пергамент и присыпанный сахарной пудрой.

ТСН.ua подготовил рецепт рождественского кекса от кондитерки Юлианы Вилич.

Ингредиенты

210 г муки

70 г миндальной муки

8 г разрыхлителя

210 г масла

200 г сахара

4 яйца

цедра одного лимона

цедра одного апельсина

3 г корицы

3 г молотого имбиря

3 г мускатного ореха

100 г апельсиновых цукатов

100 г вяленой черники

100 г вяленой клюквы или вишни

100 г измельченного фундука

Приготовление

Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром. Масса должна стать светлее и увеличиться в объеме. Добавляем цедру, перемешиваем. Сочетаем муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и имбирь и миндальную муку. После этого постепенно соединяем сухие ингредиенты со взбитым маслом. Добавляем цукаты, сухофрукты и орехи. Вымешиваем лопаткой, чтобы сухофрукты хорошо распределились по тесту. Выкладываем тесто в форму для кекса. Выпекаем в духовке, разогретой до 165 градусов, около 60 минут. Когда кекс остынет, можно щедро посыпать сахарной пудрой. Выпечку можно завернуть в пергамент. Она может храниться до двух недель.

