Домашний рождественский кекс: рецепт, по которому хочется выпекать каждый год
Кекс получится очень ароматным и будет хорошо смаковать до чаепития за праздничным столом.
Без сомнения — рождественский кекс — настоящая классика праздничной выпечки. В ней смешиваются цитрусовая цедра, пряности, цукаты и орехи. Поэтому кекс получается насыщенным и ароматным. он — идеальный вариант к рождественскому кофе, чаю или как домашний подарок, завернутый в пергамент и присыпанный сахарной пудрой.
ТСН.ua подготовил рецепт рождественского кекса от кондитерки Юлианы Вилич.
Ингредиенты
210 г муки
70 г миндальной муки
8 г разрыхлителя
210 г масла
200 г сахара
4 яйца
цедра одного лимона
цедра одного апельсина
3 г корицы
3 г молотого имбиря
3 г мускатного ореха
100 г апельсиновых цукатов
100 г вяленой черники
100 г вяленой клюквы или вишни
100 г измельченного фундука
Приготовление
Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром. Масса должна стать светлее и увеличиться в объеме. Добавляем цедру, перемешиваем.
Сочетаем муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и имбирь и миндальную муку.
После этого постепенно соединяем сухие ингредиенты со взбитым маслом. Добавляем цукаты, сухофрукты и орехи. Вымешиваем лопаткой, чтобы сухофрукты хорошо распределились по тесту.
Выкладываем тесто в форму для кекса. Выпекаем в духовке, разогретой до 165 градусов, около 60 минут.
Когда кекс остынет, можно щедро посыпать сахарной пудрой. Выпечку можно завернуть в пергамент. Она может храниться до двух недель.
Напомним, мы делились рецептом рождественского английского кекса, покоряющего из первого куска. Его пекут заранее, чтобы к Рождеству он выстоял и приобрел свой особый вкус и аромат.