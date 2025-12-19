ТСН в социальных сетях

Кекс. Фото: julia_food_blog_ua

Кекс. Фото: julia_food_blog_ua / © Instagram

Домашний рождественский кекс: рецепт, по которому хочется выпекать каждый год

Кекс получится очень ароматным и будет хорошо смаковать до чаепития за праздничным столом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая

Без сомнения — рождественский кекс — настоящая классика праздничной выпечки. В ней смешиваются цитрусовая цедра, пряности, цукаты и орехи. Поэтому кекс получается насыщенным и ароматным. он — идеальный вариант к рождественскому кофе, чаю или как домашний подарок, завернутый в пергамент и присыпанный сахарной пудрой.

ТСН.ua подготовил рецепт рождественского кекса от кондитерки Юлианы Вилич.

Ингредиенты

  • 210 г муки

  • 70 г миндальной муки

  • 8 г разрыхлителя

  • 210 г масла

  • 200 г сахара

  • 4 яйца

  • цедра одного лимона

  • цедра одного апельсина

  • 3 г корицы

  • 3 г молотого имбиря

  • 3 г мускатного ореха

  • 100 г апельсиновых цукатов

  • 100 г вяленой черники

  • 100 г вяленой клюквы или вишни

  • 100 г измельченного фундука

Приготовление

  1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром. Масса должна стать светлее и увеличиться в объеме. Добавляем цедру, перемешиваем.

  2. Сочетаем муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и имбирь и миндальную муку.

  3. После этого постепенно соединяем сухие ингредиенты со взбитым маслом. Добавляем цукаты, сухофрукты и орехи. Вымешиваем лопаткой, чтобы сухофрукты хорошо распределились по тесту.

  4. Выкладываем тесто в форму для кекса. Выпекаем в духовке, разогретой до 165 градусов, около 60 минут.

  5. Когда кекс остынет, можно щедро посыпать сахарной пудрой. Выпечку можно завернуть в пергамент. Она может храниться до двух недель.

Напомним, мы делились рецептом рождественского английского кекса, покоряющего из первого куска. Его пекут заранее, чтобы к Рождеству он выстоял и приобрел свой особый вкус и аромат.

