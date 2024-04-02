Революционное космическое исследование полностью изменяет наше представление о модели Вселенной

Согласно современной теоретической модели Вселенной, выделяют три фундаментальных вида материи: "нормальная материя", "темная материя" и "темная энергия". Однако новое космическое исследование ставит это под вопрос.

В журнале The Astrophysical Journal было опубликовано исследование Университета Оттавы, бросающее вызов той модели Вселенной, которую мы знаем, указывая, что в ней на самом деле нет места темной материи.

Термин "темная материя" в космологии означает все, что, кажется, не взаимодействует с электромагнитным полем или светом, или то, что объясняется лишь силой гравитации. Мы его не знаем и не видим, но оно помогает понять, как ведут себя звезды, галактики и планеты.

Новая модель

Профессор физики на факультете естественных наук Раджендра Гупта использовал комбинацию теории "усталого света" (TL) (модель CCC+TL) и теорий ковариантных констант связи (CCC), чтобы прийти к такому выводу. Эта модель объединила в себе две идеи — о том, как свет теряет энергию, когда он путешествует на большое расстояние и о том, как силы природы уменьшаются в течение космического времени. После проверки стало ясно, что модель совпадает с несколькими наблюдениями, в частности, об эволюции света со времен ранней Вселенной и распределении галактик.

Благодаря такому открытию преобладающее понимание Вселенной подвергается сомнению. Ведь оно предполагает, что примерно 27% его состоит из темной материи и менее 5% из обычной материи, которая остается темной энергией.

Действительно ли для существования Вселенной нужна темная материя

Гупта объяснил, что результаты исследования помогли подтвердить, что предыдущая работа ученых (речь идет о "Наблюдении ранней Вселенной JWST и космология ΛCDM"), что возраст Вселенной действительно составляет 26,7 миллиарда лет, а для его существования не нужна темная материя. Напомним, что в стандартной космологии ускоренное расширение Вселенной было вызвано темной материей. На самом же деле, оно происходит не из-за темной энергии, а из-за ослабления сил природы во время расширения.

Исследователь также проанализировал данные, полученные из последних работ о распределении галактик при низком красном смещении и угловой размер звукового горизонта при высоком красном смещении ("красное смещение" — когда свет смещается к красной части спектра).

По словам ученого, существует несколько статей, которые ставят под сомнение существование темной материи вообще, но она стала первой, полностью доказавшей, что она не существует в космологическом значении. При этом она согласуется с ключевыми космологическими наблюдениями, подтвержденными ранее.

Это открытие создает новые пути исследования фундаментальных свойств Вселенной, отрицая потребность темной материи и предоставляя доказательства для формирования новой космологической модели.

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